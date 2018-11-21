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Türkiye Maarif Vakfı'nın Üsküp'teki anaokulu eğitime başladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:08
Türkiye Maarif Vakfı'nın Üsküp'teki anaokulu eğitime başladı

ÜSKÜP (AA) - Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açtığı ilk anaokulu eğitim faaliyetlerine başladı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve beraberindeki heyet, TMV'nin Üsküp'te yeni açılan anaokuluna bu vesileyle bir ziyaret gerçekleştirdi.

Büyükelçi Kara ve beraberindeki heyet, buradaki öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra öğrenci ve öğretmenler eşliğinde anaokulu gezerek TMV yetkililerinden anaokulu hakkında bilgi aldı.

Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Üsküp'ün Çayır bölgesindeki TMV anaokulunun açılış ve tanıtımında çocuklar ve öğretmenler ile bir araya geldiklerini belirterek, "Öncelikle muhteşem bir okul olmuş. Bütün arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Çocukların yüzündeki ifadeleri görünce, o gülümsemelerini görünce zaten her şey ortaya konuluyor." dedi.

Makedonya'daki bütün etnik yapıdaki öğretmenlerle beraber bu okulu açtıklarını ifade eden Kara, "Burada çocuklarımızın yabancı dil öğrenme vesilesiyle Makedonca, Türkçe, Arnavutça, İngilizce dillerin olacağı ve bütün çocuklarımıza açık olacağı bir okul gerçekleştirmiş olduk, tanıtmış olduk." şeklinde konuştu.

Kara, "Maarif Vakfının Türkiye'deki kuruluş amaçlarından birisi bu FETÖ terör örgütünün bulunmuş olduğu ülkelerdeki yapılanmasına bir nevi engel olabilmek ve şunu hemen velilerimize anlatmak istiyorum ki burada gönül rahatlığıyla çocuklarımızı gönderelim." ifadelerini kullandı.

Okulda temel noktada birçok bilgilerin bütün çocuklara öğretilecek olmasından son derece mutlu olduğunu söyleyen Kara, "Türkiye Cumhuriyeti'nin açmış olduğu bu güzel okulun Makedonya'da hiçbir etnik yapı gözetilmeksizin tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini diliyorum. Emeği geçenlere, başta sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarına bizler çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

TMV Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu ise Makedonya'ya geldiklerinde yaptıkları en öncelikli çalışmalardan bir tanesi olarak burada okul öncesi eğitim ihtiyacını araştırmak üzere devlet ve özel anaokullarını gezdiklerini anlattı.

Makedonya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan anaokullarında ilgili yetkililerden de bilgi aldıklarına işaret eden Dillioğlu, bu bölgede okul öncesi eğitime duyulan ihtiyaca binaen Üsküp'te ilk anaokulunu açtıklarını kaydetti.

Burada Türkçe, Makedonca, Arnavutça ve İngilizce eğitim dillerinde sınıfların olduğunu dile getiren Dillioğlu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz istedikleri dillerde eğitim alacaklardır. Dışarıda oyun oynayabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri bahçemiz, oyun alanımız mevcuttur. İçeride 7 sınıfımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz için uyku odalarımız bulunmaktadır ve içeride öğrencilerimizin kış aylarında oyun oynayabilecekleri kapalı alanımız da mevcuttur."

Öğrencilere yemek servisi de yapıldığını belirten Dillioğlu, "Burada 130 civarı öğrenciye hizmet verilecek. 3-6 yaş arası öğrencilerle çalışmalara başladık. Şu an Kalkandelen'den sonra buradaki okulumuzu da açmış bulunuyoruz. Üsküp'te de inşallah seneye ortaöğretim düzeyinde okullarımız açılacaktır. Şu an 24-25 civarında öğrencimiz mevcut. Tanıtımları da artırdığımız takdirde inşallah sayıları da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:08
  1. Makedonya
  2. Mustafa Dillioğlu
  3. Tülin Erkal Kara
  4. Türkiye Maarif Vakfı
  5. Üsküp

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