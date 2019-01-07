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Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'daki okullarda yüzde 20 indirim

Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan'daki okullarda yüzde 20 indirim yapacak, yetim ve üstün başarılı öğrencilere burs verilecek, Pakistanlı çalışanlar görevlerine devam edecek

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:13
Türkiye Maarif Vakfından Pakistan'daki okullarda yüzde 20 indirim

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı okulları devralan Türkiye Maarif Vakfından (TMV) buradaki okulların eğitim ücretlerinde yüzde 20 indirim yapılacağı bildirildi.

TMV'den yapılan yazılı açıklamada, eğitim alacak öğrenciler, çalışanlar ve eğitim sistemiyle ilgili yeni döneme ilişkin bilgiler verildi.

Açıklamada, okullardaki mevcut eğitim ücreti üzerinden yüzde 20 oranında indirim yapılacağı, öğrencilerin performansına dayalı olarak ve teşvik amacıyla yüzde 25, 50, 75 ve 100 oranında burs verileceği duyuruldu.

Dar gelirli, yetim ve üstün başarılı öğrencilere de burs verileceği belirtilen açıklamada, başarılı öğrencilerin burslu olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi için Türkiye'ye gönderileceği ifade edildi.

Yüksek öğretim için Türkiye'ye gelecek öğrencilerin, Türkiye'deki devlet üniversitelerinin öğrenim ücretlerinden muaf tutulacağı vurgulanan açıklamada, öğrencilerin yüksek öğretime yönlendirmelerinde ve mezun olduktan sonraki süreçte ise kurulacak kariyer izleme ve rehberlik servisinin görev alacağının altı çizildi.

Açıklamada, okulların teknik ve eğitim altyapısının gelişmesi için yatırım yapılacağı, Pakistan ve Türkiye eğitim sistemi ile kültürüne göre eğitim müfredatının da yenileneceği kaydedildi.

- Pakistanlılar görevlerine devam edecek

TMV'nin açıklamasında okullarda görev alacak personele ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Buna göre, okullardaki eğitim kalitesini yükseltme, kültürel uyumluluk ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Pakistanlı, Türk ve üçüncü ülke vatandaşları işe alınacak.

Okullarda halen çalışan Pakistanlı okul müdürleri, öğretmenler ve diğer çalışanlar ise görevlerine devam edecek.

Pakistan Anayasa Mahkemesinin aralık ayında aldığı kararla FETÖ Pakistan'da terör örgütü ilan edilmiş, örgüte bağlı okulların ise TMV'ye devredilmesine karar verilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:13
  1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  2. pakistan
  3. PAkistan'daFETÖ Okulları
  4. Türkiye Maarif Vakfı (TMV)

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