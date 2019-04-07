0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türkiye Maarif Vakfından Erbil'de "Kardeşlik Gecesi"

07 Nisan 2019 Pazar 00:54
Türkiye Maarif Vakfından Erbil'de "Kardeşlik Gecesi"

ERBİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından Irak'ın Erbil kentinde "Kardeşlik Gecesi" düzenlendi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nda düzenlenen ve vakfın tanıtıldığı sinevizyon gösterimiyle başlayan programda, Şanlıurfa Ateşi müzik grubu türküler seslendirdi.

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, programda yaptığı konuşmada, Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun Irak'ta açılan ilk TMV okulu olduğunu hatırlatarak, okulun hem kalite hem nicel olarak gelişmesi ve kabul görmesinin gurur ve sevinç vesilesi olduğunu söyledi.

Okulun, çocukları yarınlarına hazırlamak için hizmet ettiğini vurgulayan Akgün, "Hepimizin ortak hedefi bu çocukların iyi yetişmesi ve iyi birer insan olmasıdır. Onun için Maarif Vakfı olarak yaptığımız, iyi insan yetiştirmektir. İnşallah hep beraber bu okul bu amaca hizmet edecek." dedi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da Türkiye Maarif Vakfının Erbil'de uluslararası standartlarda kaliteli bir eğitim verdiğini aktardı.

Karaçay, Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun hem Türk vatandaşları hem de Iraklıların teveccühüne mahzar olduğunu belirterek, "Burada çeşitli etnik gruplardan öğrencilerin uyumlu bir şekilde eğitimlerini almaya devam ettiğini görüyoruz. Bu açıdan okulun önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Başkonsolos Karaçay, okulun sadece uluslararası standartlarda çocukların eğitimine ve geleceğine katkıda bulunmakla kalmadığını, aynı zamanda burada FETÖ bağlantılı yapılarla mücadele açısından önemli bir mihenk taşı olduğunu kaydetti.

Programa, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Hasan Yavuz, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Erbil Türkmen Milletvekili Aydın Maruf, TMV Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Koordinatörü Ramazan Turgut, Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek'in yanı sıra çok sayıda veli ve misafir katıldı.

Programın sonunda katılımcılara çiğ köfte ve tatlı ikram edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 00:54
  1. dostluk gecesi
  2. Erbil
  3. Erbil Uluslararası Maarif Okulu
  4. TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün
  5. Türkiye Maarif Vakfı
  6. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin 'F-35' blöfü: Türkiye'yi çıkarırlarsa...
    1. ABD'nin 'F-35' blöfü: Türkiye'yi..
    2. Yüzde 62'si sayıldı! İşte İstanbul'da..
    3. Büyükelçi Reyes: Çok yaşa Türkiye
    4. Idai kasırgasında bilanço ağır: 843..
    5. Taliban Türkmenistan sınırında iki..
    6. İstanbul Havalimanı hakkında algı..
    7. Niğde’de vahşet, kız kardeşini bıçakla..
    8. Hatay’dan acı haber: 1 Şehit
    9. Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali"
    10. Başkan Ahmet Aras, Bodrum Çarşı..
    11. Erbil Uluslararası Maarif Okulu'ndan..
    12. Hatay’da nöbet tutan 1 asker şehit oldu
    13. Türkiye Maarif Vakfından Erbil'de..
    14. Mısır'da 7 muhalif hakkında idam kararı!
    15. "Özgürlüğü önleyen rejimler şiddetten..
    16. Özcan Deniz İsrail'de konser verdi
    17. Jandarmayı görünce uyuşturucuyu yola..
    18. İyi Parti o ilde itiraz etmişti... AK..
    19. Iğdır’da seçim iptali başvurusu..
    20. Paris’te bir binada patlama: yaralılar..
    21. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Nisan 2019
    22. 1. Avrupa Açık Plaj Tekvando Poomse..
    23. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cezayirli..
    24. "Meçhul Paşa" oyunu tiyatroseverlerle..
    25. Yıldız Parkı’nın duvarında çökme..
    26. Paris'te şiddetli patlama: Yaralılar..
    27. Galatasaray, Nice Kulübü ile iş..
    28. GÜNCELLEME - Şişli'de zincirleme..
    29. Barcelona, Atletico ile arasındaki..
    30. İstanbul’da yarın bu yollara dikkat
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!
    Yunanistan'dan 'F-35' hamlesi!
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Buket Aydın’dan Hıncal Uluç’a cevap! Kendisi dedem yaşında olduğu için... ‘Geçmişini açmak istemem’
    Asansörlü binalarda oturanlar dikkat! Zorunlu hale getirildi
    Asansörlü binalarda oturanlar dikkat! Zorunlu hale getirildi