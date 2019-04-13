0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türkiye Maarif Vakfı'ndan Arnavutluk'ta "Uluslararası Eğitim Fuarı"

13 Nisan 2019 Cumartesi 16:21
Türkiye Maarif Vakfı'ndan Arnavutluk'ta "Uluslararası Eğitim Fuarı"

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarı törenle açıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde, Arnavutluk Ulusal Tarih Müzesi'nde yapılan törene, Arnavutluk'un Girişimcilerin Korunmasından Sorumlu Devlet Bakanı Eduard Shalsi, TMV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TMV Arnavutluk Direktörü Fatih Cankurt'un yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kabaktepe, buradaki konuşmasında, TMV olarak bilgiyi insanlığın huzuru ve refahı için kullanan samimi ve dürüst fikirli insanları, insanlığı besleyen öncü bir eğitim kurumu olmayı amaçladıklarını ifade ederek, "TMV için uluslararasılaşmanın önemi çok büyük. 2016 yılında kuruluşundan bugüne kadar Maarif Vakfımız kısa bir sürede 70'ten fazla ülkede ortaklıklar gerçekleştirdi ve 33 ülkede de 300'e yakın okulla eğitim çalışmalarına devam edip marka haline gelmeye gayret ediyor." dedi.

Vakıf olarak ana okulundan yüksek öğretime kadar öğrencilere sahip olan okullarının anlayış ve saygı kültürünü oluşturmak ve her bir öğrencinin benzersiz potansiyelinin farkına varmaları için canlı bir akademik, sosyal ortak oluşturmayı amaçladığını vurgulayan Kabaktepe, törendeki öğrencilere hitaben şunları söyledi:

"Kıymetli gençler, şunu çok iyi bilmenizi isteriz ki Arnavutluk bu coğrafyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Bu bilinçle sizler de her biriniz ayrı ayrı önemli bir bireysiniz. Bu ülkenin ve bu coğrafyanın gelişmesini hep beraber istiyorsak, ki istiyoruz, iyi eğitim, doğru eğitim, barış dolu arkadaşlıklar sizin için en önemli destek olacaktır. Biz Maarif Vakfı olarak sizlerin kaliteli eğitim kadar kaliteli ve başarılı kişilikler kazanmanız hususunda da her zaman yanınızda olacağız."

Büyükelçi Yörük de söz konusu eğitim fuarının, Arnavutların Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için çok iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğine işaret eden Yörük, "Arnavutluk ve bölgedeki diğer ülkelerden gelen öğrencilerin sayısını arttırıyoruz. Türkçeyi öğrenmek ve Türkçeye hakim olmak, Arnavutlar için Arnavutluk'ta daha büyük istihdam fırsatları oluşturuyor. Neden? Çünkü Arnavutluk'ta, bankacılık, maden, tekstil, havacılık, enerji, altyapı ve iletişim gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 450 Türk şirketi mevcut." ifadelerini kullandı.

Yörük, "Arnavut kardeşlerimizin Türkiye'yi yüksek eğitim destinasyonu olarak tercih edeceğinden eminim. Bu eğitim fuarının, beklentilerinizi karşılayacağını ve gelecekteki kariyeriniz için yeni fırsatlar açacağını umuyorum." diye konuştu.

Türkiye'deki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısının arttırılmasını ve yurt dışındaki Türk üniversitelerin faaliyetlerinin tanıtılmasını amaçlayan fuara, TMV'ye bağlı New York Tirana Üniversitesinin dışında şu üniversiteler katılıyor:

"İstanbul Şehir Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Uluslararası Final Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 16:21
  1. Fondacioni Maarif
  2. Panair
  3. shqipëri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Pos makinesiyle taksitli fuhuş yaptılar
    1. (Özel) Pos makinesiyle taksitli fuhuş..
    2. 24. Langkawi Bisiklet Turu sona erdi
    3. Belediye Başkanı Arı, park içerisinde..
    4. Aknelere çözüm hindistan cevizi yağı
    5. 99 yaşına giren kaplumbağa Tuki’nin..
    6. Belçika'da "Buyurun ben Müslümanım"..
    7. Türk uçakları Çipras'ı rahatsız etti
    8. Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
    9. Osman Ak’tan duygulandıran veda
    10. Ses ver Sus A capella grubu,..
    11. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    12. Hayvanseverlerden katliama tepki
    13. Fatih Erbakan yeni vaadini açıkladı:..
    14. Tottenham rahat kazandı
    15. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    16. Binlerce tohum Salihli’de takas edildi
    17. Çiftçilerin sorunları TZOB’da masaya..
    18. "Demokrasimizin ayakta olduğuna hiçbir..
    19. 6 dönemdir muhtar
    20. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı..
    21. Akdeniz’de kurtarılan 64 Libyalı..
    22. Kız kardeşlerini öldüren şahıs..
    23. Satışa çıkarıldı! CHP'li belediye..
    24. Sandıklı Akdağ’da Kamp Karavan Turizmi..
    25. MEB'den yeni dijital içerik platformu
    26. Eczacıbaşı VitrA, final etabına..
    27. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası
    28. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı..
    29. Antalya'da NATO PA ortak semineri
    30. Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin..
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalıntı çıktı
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti