Türkiye Maarif Vakfı'ndan Arnavutluk'ta "Uluslararası Eğitim Fuarı"

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarı törenle açıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde, Arnavutluk Ulusal Tarih Müzesi'nde yapılan törene, Arnavutluk'un Girişimcilerin Korunmasından Sorumlu Devlet Bakanı Eduard Shalsi, TMV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TMV Arnavutluk Direktörü Fatih Cankurt'un yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kabaktepe, buradaki konuşmasında, TMV olarak bilgiyi insanlığın huzuru ve refahı için kullanan samimi ve dürüst fikirli insanları, insanlığı besleyen öncü bir eğitim kurumu olmayı amaçladıklarını ifade ederek, "TMV için uluslararasılaşmanın önemi çok büyük. 2016 yılında kuruluşundan bugüne kadar Maarif Vakfımız kısa bir sürede 70'ten fazla ülkede ortaklıklar gerçekleştirdi ve 33 ülkede de 300'e yakın okulla eğitim çalışmalarına devam edip marka haline gelmeye gayret ediyor." dedi.

Vakıf olarak ana okulundan yüksek öğretime kadar öğrencilere sahip olan okullarının anlayış ve saygı kültürünü oluşturmak ve her bir öğrencinin benzersiz potansiyelinin farkına varmaları için canlı bir akademik, sosyal ortak oluşturmayı amaçladığını vurgulayan Kabaktepe, törendeki öğrencilere hitaben şunları söyledi:

"Kıymetli gençler, şunu çok iyi bilmenizi isteriz ki Arnavutluk bu coğrafyanın en önemli ülkelerinden birisidir. Bu bilinçle sizler de her biriniz ayrı ayrı önemli bir bireysiniz. Bu ülkenin ve bu coğrafyanın gelişmesini hep beraber istiyorsak, ki istiyoruz, iyi eğitim, doğru eğitim, barış dolu arkadaşlıklar sizin için en önemli destek olacaktır. Biz Maarif Vakfı olarak sizlerin kaliteli eğitim kadar kaliteli ve başarılı kişilikler kazanmanız hususunda da her zaman yanınızda olacağız."

Büyükelçi Yörük de söz konusu eğitim fuarının, Arnavutların Türkiye hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için çok iyi bir fırsat olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğine işaret eden Yörük, "Arnavutluk ve bölgedeki diğer ülkelerden gelen öğrencilerin sayısını arttırıyoruz. Türkçeyi öğrenmek ve Türkçeye hakim olmak, Arnavutlar için Arnavutluk'ta daha büyük istihdam fırsatları oluşturuyor. Neden? Çünkü Arnavutluk'ta, bankacılık, maden, tekstil, havacılık, enerji, altyapı ve iletişim gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren yaklaşık 450 Türk şirketi mevcut." ifadelerini kullandı.

Yörük, "Arnavut kardeşlerimizin Türkiye'yi yüksek eğitim destinasyonu olarak tercih edeceğinden eminim. Bu eğitim fuarının, beklentilerinizi karşılayacağını ve gelecekteki kariyeriniz için yeni fırsatlar açacağını umuyorum." diye konuştu.

Türkiye'deki üniversitelerde yabancı öğrenci sayısının arttırılmasını ve yurt dışındaki Türk üniversitelerin faaliyetlerinin tanıtılmasını amaçlayan fuara, TMV'ye bağlı New York Tirana Üniversitesinin dışında şu üniversiteler katılıyor:

"İstanbul Şehir Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Uluslararası Final Üniversitesi ve Kıbrıs İlim Üniversitesi."