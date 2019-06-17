0553 313 94 23

Türkiye Maarif Vakfı Tiflis Okulları mezunlarını verdi

TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün: - "Su ana kadar 52 ülkede temsilciliğimizi açtık, bunlar içinde Gürcistan da dahil olmak üzere 35 ülkede okullarımız var. Bu 35 ülkedeki öğrenci sayımız 30 bine ulaştı"- Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan: - "Bizim amacımız iyi çocuk yetiştirmek, iyi insan yetiştirmek, vatan ve milletini seven, birbiri ile iyi geçinen, toplu olarak birlikte çalışmayı bilen ama bireysel olarak özeliklerini ve değerlerini koruyan çocuk yetiştirmektir"

17 Haziran 2019 Pazartesi 00:02
Türkiye Maarif Vakfı Tiflis Okulları mezunlarını verdi

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te iki yıl önce eğitim-öğretime başlayan Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiflis Okulları ikinci mezunlarını verdi.

Tiflis Devlet Konservatuvarı binasında düzenlenen mezuniyet törenine, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cahit Bağcı, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, TMV Tiflis Okulları Müdürü Taner Canpolat, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türk iş adamları, veliler ve diğer davetliler katıldı.

Programın açılışında konuşan Akgün, Türkiye Cumhuriyeti'nin TMV okullarının dünyanın çeşitli ülkelerine başarılı faaliyet göstermesi için büyük önem verdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkede TMV okullarının açılmasını talep ettiğini belirtti.

Akgün, önümüzdeki yıllarda bu sayıya ulaşması için çaba sarfetmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

"Şu ana kadar 52 ülkede temsilciliğimizi açtık, bunlar içinde Gürcistan da dahil olmak üzere 35 ülkede okullarımız var. Bu 35 ülkedeki öğrenci sayımız 30 bine ulaştı." ifadelerini kullanan Akgün, bu yılın Eylül ayına kadar çeşitli ülkelerde 5 okulu daha açmayı hedeflediklerini söyledi.

TMV Okullarının tek amacının öğrencilerine kaliteli eğitim vermesi olduğunun altını çizen Akgün, bunun dışında diğer gizli bir amaçları olmadığını vurguladı. Akgün, TMV Tiflis Okullarının Gürcistan'da faaliyet göstermesinin Türk-Gürcü dostane ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine hizmet ettiğini belirtti.

Büyükelçi Yazgan ise burada yaptığı konuşmada, "Bizim amacımız iyi çocuk yetiştirmek, iyi insan yetiştirmek, vatan ve milletini seven, birbiri ile iyi geçinen, toplu olarak birlikte çalışmayı bilen ama bireysel olarak özeliklerini ve değerlerini koruyan çocuk yetiştirmektir." dedi.

TMV Tiflis Okullarının Gürcistan'daki Türk toplumun için son derece önemli bir eğitim yuvasının olduğunu vurgulayan Yazgan, ayrıca bu okulun Türk ve Gürcü halkların arasındaki tarihe dayanan ikili ilişkilerin pekiştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Açılış programın ardından öğrencilerden oluşan koro konser verdi. Öğrenciler Türkçe ve Gürcüce şarkı ile şiir söyledi ve dans etti. Programın sonunda davetlilere Türk mutfağından yemekler ikram edildi.







Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 00:02
  1. Maarif Vakfı Başkanı Prof.Dr. Birol Akgün
  2. Mezuniyet Tören
  3. Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Tiflis Okulları
  4. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    1. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    2. Melih Gökçek'ten olay paylaşım: Biri..
    3. Türkiye Maarif Vakfı Tiflis Okulları..
    4. İspanya'da terör örgütü Galisya..
    5. Futbol: Kupa Amerika
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Haziran 2019
    7. "Seçim 2 parti arasında' intibası..
    8. Alev topuna dönen kamyonet hurdaya..
    9. Yıldırım ve İmamoğlu’na mal varlığı..
    10. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (14)
    11. Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na cevap!
    12. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (13)
    13. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (12)
    14. Uğur Dündar'dan tarihi buluşmaya ilk..
    15. Anadolu Ajansından açıklama:
    16. Süleyman Soylu: Onun yaptığı ilk iş..
    17. "Cibali Karakolu" Açıkhava Sahnesi'nde..
    18. İmamoğlu geçmişi çabuk unuttu
    19. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (11)
    20. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (10)
    21. Bosna Hersek'te sığınmacı karşıtı..
    22. Kuşadası’na yağmur sürprizi
    23. Erdoğan konuştu, Çipras Konsey'i topladı
    24. Haziran’da Didim’i dolu ve fırtına..
    25. Kuşadası’nda acı olay
    26. AA'dan açıklama: "AA, seçim sonucu..
    27. Tekne ile geziye çıktılar yakıtları..
    28. Trenin altında kalan şahıs öldü
    29. Ekrem İmamoğlu: “Benim VIP derdim yok,..
    30. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (9)
    Cenk Tosun'un takım arkadaşı Beşiktaş'a geliyor!
    Cenk Tosun'un takım arkadaşı Beşiktaş'a geliyor!
    Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim belli oldu!
    Beşiktaş'ta takımdan ayrılan ilk isim belli oldu!
    Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan süresiz nafaka açıklaması
    İsrailli 'ibne'ler rekor kırdı!
    İsrailli 'ibne'ler rekor kırdı!
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması: Aydınlatılması gerekiyor
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayın açıklaması: Aydınlatılması gerekiyor