0553 313 94 23

"Türkiye liderini bulmuştur, o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı:- "Coğrafi üstünlüğe sahip Türkiye'nin 2023'ü planlaması, 2053'e ilişkin lojistik altyapı oluşturması ve 2071'den bahsedebilmesi, o coğrafi lojistik üstünlüğü görecek vizyon, öngörü ve cesarete sahip bir liderle olur. Türkiye o lideri bulmuştur, o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır"- "Türk Silahlı Kuvvetleri savunma alanında ihtiyaç duyduğu araç gereç konusunda yüzde 70 dolayında dışa bağımlıydı. AK Parti hükümetleri bu alanda yaptığı uygulama ve sağladığı imkanlarla dışa bağımlılığı yüzde 30-35'lere indirdi"

16 Mart 2019 Cumartesi 20:50
"Türkiye liderini bulmuştur, o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır"

KASTAMONU (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Coğrafi üstünlüğe sahip Türkiye'nin 2023'ü planlaması, 2053'e ilişkin lojistik altyapı oluşturması ve 2071'den bahsedebilmesi, o coğrafi lojistik üstünlüğü görecek vizyon, öngörü ve cesarete sahip bir liderle olur. Türkiye o lideri bulmuştur, o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Yazıcı, Kastamonu'daki bir düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

AK Parti kadrolarının millete hizmet için siyaset yaptığını söyleyen Yazıcı, bulundukları coğrafyanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Çok önemli ve büyük bir ülkeyiz. Bizim coğrafyamız, Türkiye haritası bize büyük bir stratejik üstünlük sağlıyor. Üç kıtanın kesiştiği kavşaktayız. Asya, Avrupa ve Afrika. Türkiye göbekte. Dünyadaki bütün ilişkiler, enerji kaynakları ve o kaynaklara erişim imkanı üzerinden geçiyor. Dostluklar, ortaklıklar, ilişkiler hep bu çerçevede dolanıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir lideri bulunduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Enerjimiz olmadığı için ithal ediyoruz. Hemen bitişiğimizde olan enerji kaynaklarının geçiş güzergahındayız. Bu coğrafi ve stratejik üstünlük hamle yapmamız için yeterli değil. Bunun için çok önemli bir unsura ihtiyaç var. Coğrafi üstünlüğe sahip Türkiye'nin 2023'ü planlaması, 2053'e ilişkin lojistik altyapı oluşturması ve 2071'den bahsedebilmesi, o coğrafi lojistik üstünlüğü görecek vizyon, öngörü ve cesarete sahip bir liderle olur. Türkiye o lideri bulmuştur, o liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'nin kalkınmasını, gelişmesini ve hamle yapmasını istemeyenlerin, önceki dönemlerde olduğu gibi edilgen durumda kalmasını kendi çıkarlarına uygun görenlerin saldırmalarının sebebi de liderin bu duruşundandır. Adamlar coğrafyaya bir şey yapamıyor. Coğrafyayı değiştirecek halleri yok ama tabiri caizse onun direği durumundaki liderin gücünü kırmaya çalışıyorlar."

Türkiye tarihinin darbeler tarihi olduğunu belirten Yazıcı, "60, 70, 80 darbesi var, 28 Şubat var. 2007'de e-muhtıralı darbe teşebbüsü ve 15 Temmuz 2016 var. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sadece Türkiye'de değil, dünya tarihinin en gaddar darbe teşebbüsüdür. Suriye'nin yanı başında bir Suriye daha oluşturmayı hedefine koymuş alçak bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin iki darbeyi önlediğini aktaran Yazıcı, "2007'deki darbe teşebbüsünü hatırlayın. O zaman liderimiz başbakan. Çağırdı bizleri, o bildiriye karşı verilecek cevabı kaleme aldık. Müzakeresini yaptık ve kamuoyuna deklare ettik. Sonra da konuyu hakeme taşıdık. Hakem millet. 22 Temmuz 2007'de seçime gittik, siz de gereğini yaptınız. Bu bir darbe önlemidir. Biz sağa sola kaçışsaydık bu ülke bedel öderdi." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile Türk milletinin evlatlarının, akşamdan sabaha kadar bastırdığına dikkati çeken Yazıcı, böyle bir olayın tarihte ilk kez yaşandığını dile getirdi.

- "Operasyonlar Suriye topraklarında hayal kuranların planlarını değiştirdi"

Hayati Yazıcı, Türkiye'nin, yakın tarihin en önemli iki operasyonuna imza attığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz'dan sadece 40 gün sonra 24 Ağustos 2016'da Türkiye yakın tarihinin en önemli, en stratejik operasyonunu gerçekleştirdi. 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle 160 dolayında general düzeyinde ihracın yapıldığı ordusuyla Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdi. Yine 20 Ocak 2018'de Silahlı Kuvvetlerimiz devletin, hükümetin emrinde Zeytin Dalı Operasyonu'nu gerçekleştirdi. İkisi de çok önemliydi. 910 kilometre Suriye ve 300 kilometreyi aşkın Irak ile sınırımız var. Biz bu operasyonlarla, 'Bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti devletine rağmen herhangi bir tasarruf asla gerçekleşemez, kalıcı olamaz' dedik. Türkiye'nin bu operasyonu, Suriye topraklarında hayal kuranların planlarını tekrar gözden geçirmesine neden oldu."

Savunma sanayide de bağımlılığın azaldığına işaret eden Yazıcı, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri savunma alanında ihtiyaç duyduğu araç gereç konusunda yüzde 70 dolayında dışa bağımlıydı. AK Parti hükümetleri bu alanda yaptığı uygulama ve sağladığı imkanlarla dışa bağımlılığı yüzde 30-35'lere indirdi. İsrail'den insansız hava aracı alıyorduk. Yedek parçası, bakımı sorundu. Şimdi kendi hava aracımızı ürettik. Milli gemimizi, helikopterimizi, piyade tüfeğimizi ürettik. Mühimmatlarımızı çeşitlendirdik ve birçoğunu ürettik. Kim yaptı bunu? AK Parti hükümetleri yaptı. Bunu yapmasaydık, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarını gerçekleştirmede müşkilat yaşardık. Bunların kıymetini bilelim. Bizim hızımızı lütfen kesmeyin."

Programın sonunda AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Yazıcı'ya hediye takdim etti.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 20:50
  1. AK PartiGenel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
  2. Kastamonu
  3. seçim 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni Zelanda'ya götürdü
    1. Oktay, terör mağdurunun ailesini Yeni..
    2. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 -..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kulağını..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Beşiktaş 6. kez kalesini gole kapadı!
    6. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    7. Burak Yılmaz durdurulamıyor!
    8. Nevruz tatili için gelen İranlılara..
    9. Maçın ardından
    10. "Türk mutfağı kültürel diplomasinin en..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
    12. Rize’de amatör maçta olay çıktı
    13. Şehit edilen Müslümanlar için..
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ın..
    15. "Türkiye liderini bulmuştur, o liderin..
    16. İstanbul, Ayasofya önünde Yeni..
    17. "CHP ve HDP geçmişte de ittifak yaptı"
    18. Erdoğan, kendisinin adını kullanarak..
    19. Güneş’in jokeri Adem Ljajic!
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan..
    21. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    22. Bayılan vatandaşa ilk müdahale doktor..
    23. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    24. Sarıyer, Bertuğ Özgür Yıldırım'la..
    25. AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley:..
    26. Necip 33 dakika sahada kaldı!
    27. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    28. Fenerbahçe'den CAS bilgilendirmesi
    29. İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda için..
    30. Fenerbahçe’den CAS açıklaması
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler