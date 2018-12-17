THY- Euroleague
0553 313 94 23

"Türkiye, lider ülke vasfını fazlasıyla hak ediyor"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: - "Türkiye zenginleşiyor, Türkiye büyüyor ve Türkiye geldiği nokta itibarıyla lider ülke olma vasfını fazlasıyla hak ediyor"-"Bugün geldiğimiz noktada stabil bir döviz, eksiye düşen bir enflasyon ve tarihin en çok rakamı yakaladığı cari fazlasının olduğu bir dönemdeyiz. Cari fazlamız var. Kasım ve aralık aylarının sonuçları açıklandığı zaman, çok daha iyi bir netice alacağımızdan, yeni yıla çok büyük bir umutla gireceğimizden emin olabilirsiniz"

17 Aralık 2018 Pazartesi 13:15
"Türkiye, lider ülke vasfını fazlasıyla hak ediyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Türkiye'nin büyüdüğünü ve zenginleştiğini belirterek, "Türkiye geldiği nokta itibarıyla lider ülke olma vasfını fazlasıyla hak ediyor." dedi.

Nebati, Tekirdağ'da iş dünyası temsilcileriyle bir otelde gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya ve son yıllarda gösterdiği performansla dünyanın önemli ilgi alanlarından birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 16 yılda yaptıklarıyla lider ülke durumuna geldiğini ifade eden Nebati, "Büyük değişim, adeta sessiz devrim şeklinde gerçekleştirilen bu diriliş, Türkiye'yi sadece vatandaşlarını mutlu eden bir konumda değil aynı zamanda bölgesinin ve dünyanın önemli lider ülkelerinden birisi haline gelmesine sebep oldu. Türkiye önemli bir ülke, lider bir ülke bunu da sosyoekonomik alanda gerçekleştirdiği, kültürel alanda gerçekleştirdiği değişimle hak edecek noktaya geldi." diye konuştu.

Nebati, Türkiye'nin 2000 yılı öncesi yaşam kalitesiyle bugünkü yaşam kalitesinin değiştiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç kimse '2000 yılında giydiğim kıyafetle, bindiğim arabayla, bindiğim uçakla şimdikiler arasında fark yok.' diyemez. Herkes şunun farkında, soframıza daha farklı yiyecekler geldi, gittiğimiz hastanelerdeki yatakların kalitesi değişti, okullarımızda fiziksel koşullar değişti, yollarımız bölünmüş yol haline geldi.

2000 yılı öncesi, sağlıkta yurt dışından gelen vatandaşlarımızın orada çalışıp da burada kaza geçirdiğinde bunlara sahip çıkan bir ülke varmış alıp götürüyormuş denilen bir noktadan, şimdi kendi hastalarımızın ambulanslarla, paletli ambulanslarla, jet ambulanslarla, taşındığı bir ülke haline geldik. Hastanelerde rehin tutulan ve hatta cenazelerimizin dahi alınamadığı Türkiye'den bugün geldiğimiz Türkiye'yi düşünmemiz idrak etmemiz ve değişimi hissetmemiz lazım. Türkiye zenginleşiyor, Türkiye büyüyor ve Türkiye geldiği nokta itibarıyla lider ülke olma vasfını fazlasıyla hak ediyor."

AK Parti'nin milletle yürüyen bir parti olduğunun altını çizen Nebati, Türkiye'nin bu sayede her türlü zor sürecin üstesinden geldiğini ve geleceğini kaydetti.

Nebati, Türkiye üzerinde oynanan oyunların birlik ve beraberlikle bertaraf edildiğini vurgulayarak, ekonomi ile ilgili çevrilen oyunun da boşa çıkarıldığını anlattı.

Ekonominin kötüye gideceğiyle ilgili çığırtkanlık yapanların kısa sürede sus pus olduğunu ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye, yine bir operasyona muhatap kaldı ama yine unuttular bu operasyonu yapanlar, bu millet devletine, vatanına, bayrağına sahip çıkma konusunda hükümetin ortaya koymuş olduğu performansı da gözeterek, birlikte hareket etme becerisini çok iyi ortaya koyuyor. Daha o günlerde 'dolar şuraya gelecek, dolar öyle bir noktaya gelecek ki gidin paralarınızı çekin, bankalarda para bırakmayın.' diyenler 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde sus pus halinde.

Bugün geldiğimiz noktada stabil bir döviz, eksiye düşen bir enflasyon ve tarihin en çok rakamı yakaladığı cari fazlasının olduğu bir dönemdeyiz. Cari fazlamız var. Kasım ve aralık aylarının sonuçları açıklandığı zaman, çok daha iyi bir netice alacağımızdan, yeni yıla çok büyük bir umutla gireceğimizden emin olabilirsiniz. Çünkü her operasyon aslında bizi palazlandırdı. Bir vücut bir mikropla karşılaştığında bunu kendi olanakları ile atlatıyorsa, bu vücut çok güçlüdür."

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve iş dünyası temsilcileri katıldı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 13:15
  1. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
  2. Tekirdağ
  3. toplantı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    2. Dicle Barajı'nda kopan kapak yarın..
    3. Çakal Carlos yazdı! 'George Bush’un..
    4. Antalya ve Muğla'da sağanak devam edecek
    5. İmamoğlu hülyalara daldı: "Erdoğan da..
    6. Meteorolojiden yağış uyarısı
    7. Şiddetli baş ağrısı anevrizma olabilir
    8. Yaktıkları ateş düzensiz göçmenleri..
    9. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    10. Avrupa Birliği'nde enflasyon kasımda..
    11. Peygamber Efendimiz yeme içmeyle..
    12. Ekonomistler, iş gücü istatistiklerini..
    13. İklimlendirme sektörünün ihracat..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. İmam hatip öğrencileri, AA'nın yılın..
    16. Kayakta sezon başladı
    17. Akıncı Üssü davası
    18. Çin'deki robot yarışmasında hafızlara..
    19. Fatih Terim'den locada transfer hamlesi!
    20. Kalpar da kötü gidişata "Dur" diyemedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı