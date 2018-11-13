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Oktay açıkladı: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye’nin İtalya’da düzenlenen Libya konferansından çekildiğini açıkladı.

13 Kasım 2018 Salı 15:26
Oktay açıkladı: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Türkiye, İtalya'da düzenlenen Libya konulu konferansından çekilme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye derin hayal kırıklığı ile toplantıyı terk ediyor" açıklaması yaptı.

Oktay açıklamasında şunları kaydetti: "Uluslararası toplum maalesef bu sabah tek vücut olamamıştır. Son dakikadaki emri vakisiyle bazıları İtalyan evsahipliğini suiistimal ederek sürece tek taraflı müdahalede bulunmuştur. Kimi ülkelerin süreci kendi çıkarları doğrultusunda sakatlamaya çalışmaları devam ettiği müddetçe Libya’da istikrar sağlanamaz. Libya’nın daha fazla değil daha az dış müdahaleye ihtiyacı vardır. Diğerlerinin aksine biz, Libyalı ve bölgesel tüm aktörlerle geniş diyaloğa açığız. Libya’daki mevcut zorlu durumda sorumluluğu bulunanların ülkenin düzelmesine herhangi bir olumlu katkı yapmaları mümkün değildir. Türkiye’nin yer almadığı bu tür toplantıların sürece katkı sağlaması mümkün değildir. Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayrıresmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır. Türkiye bu toplantıyı büyük hayal kırıklığıyla terk etmektedir."

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 15:26
  1. libya konferansı
  2. fuat oktay
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah59 dk önce
    Adamlar zaten bizi konferansa çağırmamışlar ki. Nereden çekiliyoruz?
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