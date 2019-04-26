0553 313 94 23

Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

Çalıştay, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Balkan Oda Orkestrası'nın konseriyle sona erdi

26 Nisan 2019 Cuma 22:15
Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen "Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı", Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Balkan Oda Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Ensar Vakfının katkılarıyla düzenlenen "Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı"nın kapanış törenine ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Türkiye-Kuzey Makedonya Sinema Çalıştayı Koordinatörü Murat Tufan, burada yaptığı konuşmada, dört gün boyunca ikisi belgesel olmak üzere 8 tane Türk filminin gösterimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Filmlerin yanı sıra Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan sinema alanında çalışma yapanların katılımıyla sinema çalıştayı düzenlediklerini anımsatan Tufan, faydalı bir hafta geçirdiklerini belirtti.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader de çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güzel bir çalışmanın yapıldığını dile getiren Kader, "(Kuzey) Makedonya bizim kendi evimiz gibi. Buralara geldikçe, buraları gördükçe kendimizi evimizde hissediyoruz. Çünkü burada sizinle beraber aynı duyguları, düşünceleri paylaşıyoruz. Tarihi ve lokasyon itibarıyla mimari özelliklerini gördüğümüzde sanki bir Kastamonu’da, bir Amasya’da, bir Safranbolu’da, bir Bursa’da gibi hissediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından organizasyona katkı sağlayanlara plaketler verildi.

Etkinlik, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Balkan Oda Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

23 Nisan'da başlayan film haftası ve sinema çalıştayı kapsamında, başkent Üsküp'teki Milenyum Sineması, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen'deki Uluslararası Maarif Okulları yerleşkelerinde, Semir Aslanyürek'in yönettiği "Kaos", yönetmenliğini Abdurrahman Öner'in yaptığı "Aydede", Kudret Sabancı'nın yönettiği "Hürkuş", Murat Düzgünoğlu'nun yönettiği "Halef" ve Zülfikar Kürüm'ün yönetmenliğindeki "Bütün Saadetler Mümkündür" filmleri gösterildi.

Bunların yanı sıra Prof. Dr. Oğuz Makal'ın kaleme aldığı "Göbeklitepe" ve Sali Saliyi'nin yazdığı "Tambur" belgeselleri de sinemaseverlerle buluştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 22:15
  1. Kuzey Makedonya
  2. Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı
  3. Üsküp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig’de üst ve alt sıralar karıştı
    1. Süper Lig’de üst ve alt sıralar karıştı
    2. Başakşehir 5 hafta 10 puan kaybetti
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    5. Başakşehir'e Göztepe darbesi!
    6. Sri Lanka’da polis ile silahlı gruplar..
    7. Basketbolda maçın ardından
    8. Fas’ta askeri uçak düştü: 2 ölü, 1..
    9. "Şiddeti tasvip etmiyoruz ama..."
    10. Filli Boya resmen satıldı!
    11. Bağımlılıkla mücadeleye futbolla..
    12. Ortaca’da çocuk istismarına tepki
    13. İsrail askerleri Gazze sınırında 60..
    14. ABD'de yakalanmıştı! Rus ajan hakkında..
    15. Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası..
    16. (Düzeltme) Başından vurulmuş halde..
    17. Tersanede iş kazası: 5 yaralı
    18. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    19. Avustralya'da 2 milyon kedi..
    20. Defineciler bu kez 600 yıllık tarihi..
    21. Bakan Albayrak’tan ‘gıda enflasyonu’..
    22. Kuaförü bastı, salondaki kadını 3..
    23. Başkentte Hint rüzgarı
    24. Türkiye'de bir ilk! İşte o Hybrid..
    25. Geleneksel geceyi yaşattılar
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan Arda Çamlar'a..
    27. Rus öğrencilerin Türk dünyasına ilgisi
    28. ABD, BM Silah Ticareti Anlaşmasından..
    29. Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
    30. Bir beka meselesi: Hakk’ı haykıranlara..
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    İmamoğlu 50 TL sözünü vermişti! AK Parti'den flaş teklif geldi
    Büyük soygun! Milyarlarca dolarlık altını gizlice kaçırdılar
    Büyük soygun! Milyarlarca dolarlık altını gizlice kaçırdılar
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı hızlandırdı
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    HDP'li belediyede peygamber hazımsızlığı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı