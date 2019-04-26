ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen "Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı", Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Balkan Oda Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Ensar Vakfının katkılarıyla düzenlenen "Türkiye-Kuzey Makedonya Film Haftası ve Sinema Çalıştayı"nın kapanış törenine ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Türkiye-Kuzey Makedonya Sinema Çalıştayı Koordinatörü Murat Tufan, burada yaptığı konuşmada, dört gün boyunca ikisi belgesel olmak üzere 8 tane Türk filminin gösterimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Filmlerin yanı sıra Türkiye ve Kuzey Makedonya'dan sinema alanında çalışma yapanların katılımıyla sinema çalıştayı düzenlediklerini anımsatan Tufan, faydalı bir hafta geçirdiklerini belirtti.

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader de çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güzel bir çalışmanın yapıldığını dile getiren Kader, "(Kuzey) Makedonya bizim kendi evimiz gibi. Buralara geldikçe, buraları gördükçe kendimizi evimizde hissediyoruz. Çünkü burada sizinle beraber aynı duyguları, düşünceleri paylaşıyoruz. Tarihi ve lokasyon itibarıyla mimari özelliklerini gördüğümüzde sanki bir Kastamonu’da, bir Amasya’da, bir Safranbolu’da, bir Bursa’da gibi hissediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından organizasyona katkı sağlayanlara plaketler verildi.

Etkinlik, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Balkan Oda Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

23 Nisan'da başlayan film haftası ve sinema çalıştayı kapsamında, başkent Üsküp'teki Milenyum Sineması, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen'deki Uluslararası Maarif Okulları yerleşkelerinde, Semir Aslanyürek'in yönettiği "Kaos", yönetmenliğini Abdurrahman Öner'in yaptığı "Aydede", Kudret Sabancı'nın yönettiği "Hürkuş", Murat Düzgünoğlu'nun yönettiği "Halef" ve Zülfikar Kürüm'ün yönetmenliğindeki "Bütün Saadetler Mümkündür" filmleri gösterildi.

Bunların yanı sıra Prof. Dr. Oğuz Makal'ın kaleme aldığı "Göbeklitepe" ve Sali Saliyi'nin yazdığı "Tambur" belgeselleri de sinemaseverlerle buluştu.

