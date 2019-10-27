Türkiye Kürtlerle savaşmıyor size kölelik yapan teröristlerle savaşıyor

Şefik Azizoğlu

Türkiye’nin Dünya ile sınavı

Başka nasıl başlık atılır bilen varsa beri gelsin. Ben diyorum ki son yüzyıldan fazla oldu ki Türkiye böyle bir haksızlığa ve yalnızlığa maruz kalmadı. Bu durum karşısında biraz değil çok fazla düşünmek gerekiyor. Nedeni ise belli değil mi? 65 senedir NATO üyesiyiz. Bazı kesimler şöyle zannediyor: ‘Ülkemiz NATO şemsiyesi altında daima güvendedir.’ Yok böyle bir şey! NATO’ya bizi alırken Kore savaşına bizi dahil ettiler binlerce askerimizin ölmesine sebep oldular. Bir o kadar da yaralımız vardı. Kore savaşı bitti ve bizim ülkemizi doğu bloğuna kalkan olarak kullandı.

Bize diğer NATO ülkelerine verdiği modern silahları değil ıskarta silahları verdi. Bilahare modern silahları kendi imkanlarımızla almak zorunda kaldık. NATO’nun hemen hemen bütün ülkeleri için beşinci madde diye bir madde koydu. NATO’ya dışarıdan bir saldırı geldiği zaman bütün NATO ülkelerine yapılmış kabul edilecekti. Bu madde hiç kullanılmadı mı? Evet kullanıldı. İkiz kulelerini kendi vurdu o bahane ile beşinci maddeyi devreye soktu. Afganistan’da haksız ve hukuksuz bir şekilde bir milyona yakın Müslümanı katletti. Peki… 65 yıldır NATO ülkesiyiz en fazla dışarıdan saldırıya uğrayan ülkemize NATO’nun bir yardımı var mı? Aklı ve izanı olan herkesin NATO’nun bize dost değil en büyük düşman olduğunu anlaması gerekir. NATO dediğin askeri blok tamamen emperyalist birkaç ülkenin bekçiliğini yapıyor ve bize asla yardım etmez çünkü bunların hiçbir sözüne güvenilmez. İşte herkes gördü. Ülkemizi terörden temizlemek için yaptığımız bu haklı gerekçeli Barış Pınarı Harekatı’na büyük küçük AB ülkeleri hep beraber havlamaya başladılar. Başta silah ambargosu olmak üzere bir baskı uyguladılar. Çok şükür biz güçlendikçe bize daha fazla düşman oluyorlar.

Bunların içinde 35 sene bulundum ve hiçbir zaman bunlara güvenmedim. Peki münafık sürülerini nereye koyacağız. Başta Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır geliyor. Suudi Arabistan Yemen’e saldırıp yüz binden fazla Müslümanı katletti. Sisi denen Firavun’un yaşayan uşağına ne demeli? Peki ya Kıbrıs?? Sözde Türk ama Rum ağzıyla konuşuyor. Bütün bu saydığım ülkeler Amerikan’ın borazanlığına soyunmuşlar. Bir soru soralım bu ülkelere… Amerika 12 bin kilometreden gelip teröristlere destek veriyor. Suriye içinde kurulmuş bir terör devleti mi var da bizim haberimiz mi yok? Sen bunlara silah verip başımıza dert edeceksin sonra Türkiye Kürtlerle savaşıyor diye yaygara koparacaksın. Türkiye Kürtlerle savaşmıyor size kölelik yapan teröristlerle savaşıyor. Müslüman görünümlü Batı uşakları siz onları desteklemeye devam edin. Allah’ın izniyle Türkiye güçlendikçe bu Amerika keferesi ve avaneleri defolup gidecek. Sonra sıra size gelecek! Bizim yardımcımız var ‘Allah!’ O bize yeter! Sizde olmayan putlarınıza tapmaya devam edin.

Yüce Rabbimin her şeye gücü yeter. Sizin yaptığınız İslam’a haksızlık İsrail ve ABD’ye uşaklıktan başka bir şey değil. La galibe illallah. Allah’tan başka galip yoktur. Selâm ve dua ile…