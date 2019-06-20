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Türkiye Küresel Mülteci Forumu'na eş başkanlık yapacak

Dışişleri Bakanlığı:- "(Küresel Mülteci Forumu) Tüm ülkeleri ve paydaşları şimdiden foruma en üst düzeyde katılmaya ve forumda mültecilere yönelik kayda değer taahhütler açıklamaya davet ediyoruz"- "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün dünyadaki tüm mültecilerin ve sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve adil yük ve sorumluluk paylaşımı çerçevesinde uluslararası toplumun bu kişilerle ve onlara ev sahipliği yapan ülkelerle daha etkin şekilde dayanışma göstermesine vesile olmasını diliyoruz"

20 Haziran 2019 Perşembe 11:15
Türkiye Küresel Mülteci Forumu'na eş başkanlık yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye, eş başkanlığını yapacağı 17-18 Aralık 2019'da Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na, tüm ülkeleri ve paydaşları en üst düzeyde katılmaya ve forumda mültecilere yönelik kayda değer taahhütler açıklamaya davet etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünyada çatışmalar, doğal afetler ve insan hakları ihlalleri gibi nedenlerle yerlerinden edilmiş insanların sayısının her geçen gün arttığı vurgulandı.

Bu kişilerin önemli bir bölümünün hayatını kaybettiğine, çok güç koşullarda yaşamlarını sürdürdüğüne ve sınır aşan örgütlü suç şebekelerinin hedefi haline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu insanların onurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için gerekli imkanların sağlanmasının, yurtlarına güvenli şekilde geri dönmelerini temin edecek koşulların oluşturulmasının ve iltica etmelerine neden olan sorunların çözülmesinin uluslararası toplumun ortak görevi olduğuna inanıyoruz. Öte yandan uluslararası toplumun bu konuda üzerine düşeni yeterince yapmadığını da görüyoruz. Ev sahibi ülkeleri ve toplumları ekonomik ve kültürel olarak zenginleştiren bu insanlara yönelik yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve ayrımcılığın da arttığına üzülerek tanık oluyoruz."

Tarihi boyunca ihtiyaç sahibi insanlara sınırlarını açan Türkiye'nin, topraklarına sığınan yaklaşık 4 milyon kişiye en iyi şekilde ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin sağlık, eğitim ve istihdam olanaklarına erişim başta olmak üzere, pek çok alanda bu kişilere sağladığı hizmetlerin uluslararası topluma yol gösterici nitelikte olduğu belirtildi.

Türkiye'nin mültecilerin haklarının iyileştirilmesi için uluslararası platformlarda da etkin rol oynadığına işaret edilen açıklamada, 17 Aralık 2018'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen ve Türkiye'nin hazırlıklarına aktif katkı sunduğu "Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat"a uygulama aşamasında da destek verileceği kaydedildi.

Bu konuya verdiği önemin bir göstergesi olarak Türkiye'nin, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat çerçevesinde 17-18 Aralık 2019'da Cenevre'de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu'na eş başkanlık yapacağı belirtilen açıklamada, "Tüm ülkeleri ve paydaşları şimdiden foruma en üst düzeyde katılmaya ve forumda mültecilere yönelik kayda değer taahhütler açıklamaya davet ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün dünyadaki tüm mültecilerin ve sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesine ve adil yük ve sorumluluk paylaşımı çerçevesinde uluslararası toplumun bu kişilerle ve onlara ev sahipliği yapan ülkelerle daha etkin şekilde dayanışma göstermesine vesile olmasını diliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:15
  1. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü
  2. Dışişleri Bakanlığı

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