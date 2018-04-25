TSK, Afrin'de kurulan çadır kentin görüntülerini paylaştı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’de AFAD tarafından kurulan dev çadır kentin görüntülerini yayınladı.25 Nisan 2018 Çarşamba 16:08
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK’lı teröristlerden temizlenen Afrin'de AFAD tarafından kurulan çadır kentin görüntüleri yayınlandı.
TSK sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “AFAD kurdu Mehmetçik koruyor. Afrin/Muhammediye‘de kurulan çadır kentte, Doğu Guta’dan gelen ailelere barınma imkânı sağlanıyor” ifadeleri kullanıldı.
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