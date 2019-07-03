0553 313 94 23

Türkiye kuraklık yaşayan Namibya’nın yardım çağrısına duyarsız kalmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), kuraklık yaşanan Namibya’da bin 552 öğrencinin eğitim gördüğü Katatura PPS Okulu’a süt ve gıda yardımında bulundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:30
Türkiye kuraklık yaşayan Namibya’nın yardım çağrısına duyarsız kalmadı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), kuraklık yaşanan Namibya’da bin 552 öğrencinin eğitim gördüğü Katatura PPS Okulu’a süt ve gıda yardımında bulundu.


Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle "Olağanüstü Hal" ilan ederek 16 Mayıs tarihinde Uluslararası İlişkiler ve İş birliği Bakanlığınca ülkede yaşanan kuraklıktan etkilenen topluluk ve çiftlik hayvanları için tüm diplomatik misyona yardım çağrısında bulundu. Eş zamanlı olarak yayınlanan "Kuraklık Yönetim Planı" ile yardım planında önceliğin gıda yardımı, özelinde ise okullar olduğu belirtildi. Namibya Acil Yardım Planı’yla uyumlu olarak TİKA tarafından yapılan araştırma sonunda başkentin kırsal Katatura bölgesinde öğrencilere her gün kahvaltı ve yemek verilen “People Primary Scholl-PPS” adlı devlet okulunun 1. sınıftan 7. sınıfa kadar 273’ü yatılı toplam bin 552 öğrencisine yönelik 3 bin 777 adet 500 mililitrelik süt ile gıda yardım paketi dağıtıldı. İçerisinde 5’er kilogram pirinç, şeker, un, mahangu, 100 gram kabartma tozu, 400 gram sabun olan 300’er adet gıda paketi dağıtıldı. TİKA tarafından sağlanan gıda desteği, Türkiye’nin Windhoek Büyükelçisi Berin Makbule Tulun, TİKA Namibya Koordinatörü Özlem Güvenç, Namibya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, PPS okul yetkilileri, medya, okul öğrencileri ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen programda okul yetkililerine teslim edildi. Namibyalı yetkililer, kuraklığa karşı duyarsız kalmadığı için Türkiye’ye teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ toplantısı
    1. Van’da ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    2. Şanlıurfa’da çocuk trafik eğitim park..
    3. Sisi darbesinin 6. yılı geride kaldı
    4. 1000 STK’dan TBMM’ye çağrı! “Batı’ya..
    5. Alanya’daki orman yangını söndürüldü
    6. Darıca’da işsizliği azaltacak proje
    7. 'İnce Eller' sergisi sanatseverlerle..
    8. İmam Hatipler gurur kaynağı oldu
    9. Şanlıurfa Piazza’da çizgi kahramanlar..
    10. Başkan Işıksu esnafla biraraya geldi
    11. Belediyespor karatecisi Burak Gencer..
    12. El Bab’da bomba yüklü motosikletle..
    13. "Fenerbahçe'ye gitme, bizi bekle"
    14. Kırkpınar'da pehlivanların kayıtları..
    15. Dünyanın tek parça en büyük taban..
    16. İsrail hapishanelerinde 11 Filistinli..
    17. Kısırlık riskine karşı yumurta..
    18. İstanbul Ticaret Üniversitesi taban..
    19. Bahçeli’nin liderliği kitap oldu
    20. Yeşilay ve Kızılay’dan iş birliği
    21. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne..
    22. Kremlin: "Denizaltı yangınının..
    23. Ege ihracatı bayram molası verdi
    24. Başkan Seçer: "Böyle gelmiş, böyle..
    25. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    26. Yeni Malatyaspor, kamp çalışmalarını..
    27. Taksim Camii'nin son hali görüntülendi
    28. Tekirdağ’da 64 kaçak göçmen yakalandı
    29. Aliağa belediye meclisi toplandı
    30. Borsa ilk yarıda düştü
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz