Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Maçlar, 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor'un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı. Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde müsabakalar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri olduğu için kura çekimine katılamadı. Kura çekimi sonrası kulüp temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi.



Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:



Sakaryaspor-1074 Çankırıspor



Erzin Spor-İnegölspor



Manisa FK-Elazığ Bld.Spor



Diyarbekirspor-Eskişehirspor



Adanaspor-Fethiyespor



Bandırmaspor-Etimesgut Bld.



Osmanlıspor-İçel İY



Kocaelispor-Sivas Bld.Spor



Tarsus İY-Darıca Gençlerbirliği



Karacabey Bld.Spor-Ümraniyespor



Şanlıurfaspor-Anagold 24 Erzincanspor



Ankara Demirspor-Başkent Akademi



Amed Sportif-Ağrı 1970 Spor



Muğlaspor-Bursaspor



Karabükspor-Gümüşhanespor



Payasspor-Boluspor



Hatayspor-Siirt İl Özel İdare



Görelespor-Giresunspor



Bodrumspor-Erbaaspor



Yeni Çorumspor-Kasımpaşa



Balıkesirspor-Van Spor



Hacettepe-Denizlispor



Tuzlaspor-Nazilli Bld.Spor



Silivrispor-Kastamonuspor 1966



Kırklarelispor-1954 Kelkit Bld.Spor



Kırıkkale Büyük Anadolu-Gazişehir Gaziantep



Zonguldak Kömerspor-Niğde Anadolu



1877 Alemdağspor-Sancaktepe FK



Afjet Afyonspor-Bayrampaşaspor



Mardin Başakspor-Altay



Menemenspor-Kırşehir Bld.Spor



Edirnespor-BB Erzurumspor



Altınordu-1922 Konyaspor



Ergene Velimeşe-Eyüpspor



Pendikspor-Turgutluspor



Kemerspor 2003-Sarıyer



Akhisarspor-Bayburt Özel İdare



Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük



Göztepe-Yozgatspor 1959



Fatsa Bld.Spor-Samsunspor



Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor



Esenler Erokspor-Uşakspor



Gençlerbirliği-Osmaniyespor



Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor



İstanbulspor-Pazarspor



Somaspor-Keçiörengücü

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