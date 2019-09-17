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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Maçlar, 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.

17 Eylül 2019 Salı 15:10
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor'un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı. Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde müsabakalar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri olduğu için kura çekimine katılamadı. Kura çekimi sonrası kulüp temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi.

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Sakaryaspor-1074 Çankırıspor

Erzin Spor-İnegölspor

Manisa FK-Elazığ Bld.Spor

Diyarbekirspor-Eskişehirspor

Adanaspor-Fethiyespor

Bandırmaspor-Etimesgut Bld.

Osmanlıspor-İçel İY

Kocaelispor-Sivas Bld.Spor

Tarsus İY-Darıca Gençlerbirliği

Karacabey Bld.Spor-Ümraniyespor

Şanlıurfaspor-Anagold 24 Erzincanspor

Ankara Demirspor-Başkent Akademi

Amed Sportif-Ağrı 1970 Spor

Muğlaspor-Bursaspor

Karabükspor-Gümüşhanespor

Payasspor-Boluspor

Hatayspor-Siirt İl Özel İdare

Görelespor-Giresunspor

Bodrumspor-Erbaaspor

Yeni Çorumspor-Kasımpaşa

Balıkesirspor-Van Spor

Hacettepe-Denizlispor

Tuzlaspor-Nazilli Bld.Spor

Silivrispor-Kastamonuspor 1966

Kırklarelispor-1954 Kelkit Bld.Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu-Gazişehir Gaziantep

Zonguldak Kömerspor-Niğde Anadolu

1877 Alemdağspor-Sancaktepe FK

Afjet Afyonspor-Bayrampaşaspor

Mardin Başakspor-Altay

Menemenspor-Kırşehir Bld.Spor

Edirnespor-BB Erzurumspor

Altınordu-1922 Konyaspor

Ergene Velimeşe-Eyüpspor

Pendikspor-Turgutluspor

Kemerspor 2003-Sarıyer

Akhisarspor-Bayburt Özel İdare

Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük

Göztepe-Yozgatspor 1959

Fatsa Bld.Spor-Samsunspor

Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor

Esenler Erokspor-Uşakspor

Gençlerbirliği-Osmaniyespor

Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor

İstanbulspor-Pazarspor

Somaspor-Keçiörengücü

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 15:10
  1. Osmaniye
  2. Karabük
  3. Kırıkkale
  4. Bayburt
  5. Zonguldak
  6. Yozgat
  7. Van
  8. Uşak
  9. Şanlıurfa
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Samsun
  14. Sakarya
  15. Niğde
  16. Muğla
  17. Mardin
  18. Kahramanmaraş
  19. Manisa
  20. Konya
  21. Kocaeli
  22. Kırşehir
  23. Kırklareli
  24. Kastamonu
  25. İstanbul
  26. Hatay
  27. Gümüşhane
  28. Giresun
  29. Gaziantep
  30. Eskişehir
  31. Erzurum
  32. Erzincan
  33. Elazığ
  34. Edirne
  35. Denizli
  36. Çorum
  37. Çankırı
  38. Bursa
  39. Bolu
  40. Balıkesir
  41. Ankara
  42. Ağrı
  43. Afyon
  44. Adana
  45. Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları
  46. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir

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