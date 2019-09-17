Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Maçlar, 24-25-26 Eylül tarihlerinde oynanacak.17 Eylül 2019 Salı 15:10
Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor'un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı. Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde müsabakalar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri olduğu için kura çekimine katılamadı. Kura çekimi sonrası kulüp temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi.
Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Sakaryaspor-1074 Çankırıspor
Erzin Spor-İnegölspor
Manisa FK-Elazığ Bld.Spor
Diyarbekirspor-Eskişehirspor
Adanaspor-Fethiyespor
Bandırmaspor-Etimesgut Bld.
Osmanlıspor-İçel İY
Kocaelispor-Sivas Bld.Spor
Tarsus İY-Darıca Gençlerbirliği
Karacabey Bld.Spor-Ümraniyespor
Şanlıurfaspor-Anagold 24 Erzincanspor
Ankara Demirspor-Başkent Akademi
Amed Sportif-Ağrı 1970 Spor
Muğlaspor-Bursaspor
Karabükspor-Gümüşhanespor
Payasspor-Boluspor
Hatayspor-Siirt İl Özel İdare
Görelespor-Giresunspor
Bodrumspor-Erbaaspor
Yeni Çorumspor-Kasımpaşa
Balıkesirspor-Van Spor
Hacettepe-Denizlispor
Tuzlaspor-Nazilli Bld.Spor
Silivrispor-Kastamonuspor 1966
Kırklarelispor-1954 Kelkit Bld.Spor
Kırıkkale Büyük Anadolu-Gazişehir Gaziantep
Zonguldak Kömerspor-Niğde Anadolu
1877 Alemdağspor-Sancaktepe FK
Afjet Afyonspor-Bayrampaşaspor
Mardin Başakspor-Altay
Menemenspor-Kırşehir Bld.Spor
Edirnespor-BB Erzurumspor
Altınordu-1922 Konyaspor
Ergene Velimeşe-Eyüpspor
Pendikspor-Turgutluspor
Kemerspor 2003-Sarıyer
Akhisarspor-Bayburt Özel İdare
Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük
Göztepe-Yozgatspor 1959
Fatsa Bld.Spor-Samsunspor
Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor
Esenler Erokspor-Uşakspor
Gençlerbirliği-Osmaniyespor
Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor
İstanbulspor-Pazarspor
Somaspor-Keçiörengücü
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