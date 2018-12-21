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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Galatasaray ile Boluspor, Trabzonspor ile Balıkesirspor birbirlerine rakip oldu.

21 Aralık 2018 Cuma 11:23
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu için kura çekimi yapıldı. 5. Tur'u geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

İşte eşleşmeler

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrumspor

Ümraniyespor - Fenerbahçe

Balıkesirspor - Trabzonspor

Boluspor - Galatasaray

Başakşehir - Hatayspor

Kayserispor - Akhisarspor

Antalyaspor - Göztepe

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:23
  1. Trabzon
  2. Malatya
  3. Kayseri
  4. Hatay
  5. Bolu
  6. Balıkesir
  7. Antalya
  8. türkiye kupası
  9. Kura
  10. Son 16
  11. Ziraat Türkiye Kupası

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