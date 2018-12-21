Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu için kura çekimi yapıldı. 5. Tur'u geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

İşte eşleşmeler

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrumspor

Ümraniyespor - Fenerbahçe

Balıkesirspor - Trabzonspor

Boluspor - Galatasaray

Başakşehir - Hatayspor

Kayserispor - Akhisarspor

Antalyaspor - Göztepe