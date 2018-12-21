Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte eşleşmeler
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe ile Ümraniyespor, Galatasaray ile Boluspor, Trabzonspor ile Balıkesirspor birbirlerine rakip oldu.21 Aralık 2018 Cuma 11:23
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu için kura çekimi yapıldı. 5. Tur'u geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.
İşte eşleşmeler
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrumspor
Ümraniyespor - Fenerbahçe
Balıkesirspor - Trabzonspor
Boluspor - Galatasaray
Başakşehir - Hatayspor
Kayserispor - Akhisarspor
Antalyaspor - Göztepe
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