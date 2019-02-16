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Türkiye Kupası'na Anadolu Efes damgası

- Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes, 11 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor - Organizasyonun ilk şampiyonu Fenerbahçe, kupayı 5 kez müzesine götürdü

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:08
Türkiye Kupası'na Anadolu Efes damgası


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Basketbolda yarın Ankara'da 35'incisi sahibini bulacak Erkekler Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluğu Anadolu Efes yaşadı.

Lacivert-beyazlılar, 11 kezle Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Kupada 14 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.

Kupayı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2014-2015 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Lacivert-beyazlı takım, geçen sezon da finalde TOFAŞ'ı yenerek kupanın sahibi oldu.


- Fenerbahçe'nin 5 kupası var


Türkiye Kupası'nın ilk şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 5 kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı finalde Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazanmıştı. Daha sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, kupayı kazanamadı.

2009-2010'da, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek 43 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde de Galatasaray'ı yenerek, kupada şampiyon oldu.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda da Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup etti ve 5. kez Türkiye Kupası'nı aldı.


- Galatasaray 3 kez kazandı


Galatasaray, organizasyonda 3 kez şampiyon oldu.

İlk şampiyonluğunu 1969-1970 sezonunda finalde İTÜ'yü mağlup ederek elde eden Galatasaray, 1971-1972 sezonunda da yine İTÜ'yü yenerek kupayı aldı.

Türkiye Kupası'nda en son 1994-1995 sezonunda finalde Ortaköy'ü yenerek şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, 24 yıldır bu organizasyonda mutlu sona ulaşamıyor.

Organizasyonda TOFAŞ ve Ülkerspor'un da üçer şampiyonluğu bulunurken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzelerine götürdü.


- 19 yıl ara verildi


İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973 sezonundan sonra 19 yıl ara verildi.

Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı.

Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de Ankara'da ve 2017-2018'de İstanbul'da oynandı.


- Türkiye Kupası şampiyonları


Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugüne dek şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:

SezonYer FinalSonuç
1966-67 -FENERBAHÇE-Muhafızgücü84-67, 65-76
1967-68 -ALTINORDU-Muhafızgücü71-56, 63-67
1968-69 -İTÜ-Galatasaray 64-56
1969-70 -GALATASARAY-İTÜ86-83
1970-71 -İTÜ-Beşiktaş74-69
1971-72 -GALATASARAY-İTÜ70-69
1972-73 -TED KOLEJLİLER-Beşiktaş64-68, 68-56
1991-92İstanbulŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor79-71
1992-93TrabzonTOFAŞ-NASAŞ Spor90-64
1993-94MersinEFES PİLSEN-Fenerbahçe81-76
1994-95İzmirGALATASARAY-Ortaköy66-54
1995-96AnkaraEFES PİLSEN-PTT Türk Telekom89-63
1996-97KütahyaEFES PİLSEN-Fenerbahçe84-71
1997-98AdanaEFES PİLSEN-Türk Telekom71-67
1998-99SamsunTOFAŞ-Fenerbahçe77-75
1999-00MersinTOFAŞ-Ülkerspor72-54
2000-01BursaEFES PİLSEN-Türk Telekom85-78
2001-02İstanbulEFES PİLSEN-Darüşşafaka78-74
2002-03AnkaraÜLKERSPOR-Türk Telekom79-63
2003-04KonyaÜLKERSPOR-Efes Pilsen84-74
2004-05BursaÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka73-41
2005-06AdanaEFES PİLSEN-Ülkerspor74-68
2006-07AntalyaEFES PİLSEN-Banvitspor73-59
2007-08AnkaraTÜRK TELEKOM-OYAK Renault80-61
2008-09İzmirEFES PİLSEN-Erdemirspor79-70
2009-10AdanaFENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor72-68
2010-11KayseriFENERBAHÇE-Beşiktaş81-72
2011-12KonyaBEŞİKTAŞ-Banvit78-74
2012-13EskişehirFENERBAHÇE-Galatasaray63-57
2013-14AnkaraPINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes66-65
2014-15GaziantepANADOLU EFES-Fenerbahçe70-60
2015-16 BursaFENERBAHÇE-Darüşşafaka67-65
2016-17Ankara BANVİT-Anadolu Efes 75-66
2017-18İstanbul ANADOLU EFES-TOFAŞ 78-61

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:08
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray
  5. Türkiye Kupası

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