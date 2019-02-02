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Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman saat kaçta | Türkiye Kupası çeyrek final maçları

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kura sonuçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası maçları için eşleşmeler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman?

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:02
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman saat kaçta | Türkiye Kupası çeyrek final maçları

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kura sonuçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası maçları için eşleşmeler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adım adım yaklaşılıyor. Gözler şimdi çeyrek final müsabakalarının oynanacağı tarihlerde. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası maç programı

5 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 Şubat Çarşamba:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom) 

7 Şubat Perşembe:

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:02
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