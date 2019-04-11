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"Türkiye kültürde süper güç"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan:- "Dünya Kültür Mirası Listesi'nde Türkiye'nin çok önemli bir izi var. Türkiye kültürde süper güç, bunu arkeolojik mirasımıza baktığımızda görüyoruz"

11 Nisan 2019 Perşembe 23:15
"Türkiye kültürde süper güç"

VİYANA (AA) - Troya kazı başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan, Türkiye'nin, "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Türkiye kültürde süper güç, bunu arkeolojik mirasımıza baktığımızda görüyoruz. Truva bunlardan bir tanesi." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği öncülüğünde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk Hava Yolları, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ve Avusturya Akademisyenler Birliğinin katkıları ile "Troya, Bir Kentin Gerçekler ve Mitoloji Arasındaki Öyküsü" başlıklı konferans düzenlendi.

Şehrin önemli müzelerinden Die Welt Museum'da gerçekleştirilen programda konuşan Aslan, Türkiye'de Troya yılı ilan edilen 2018'de yapılan çalışmalar, Troya Müzesi ve Troya kazılarının tarihi sürecini anlattı.

Aslan, Troya'nın Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesinin 20. yıl dönümü nedeniyle 2018'in Troya Yılı ilan edildiğini anımsatarak, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, YEE olmak üzere çeşitli kurumların yurt içi ve dışında çok sayıda etkinlik yaptığını söyledi.

Troya Yılı kapsamında gerçekleştirilen en önemli projelerden birinin, Troya Müzesi olduğunu vurgulayan Arslan, hem müzenin açılmasının hem de yapılan etkinliklerinin Trakya bölgesi başta olmak üzere ülke turizmine önemli katkıları olduğuna dikkati çekerek, "Trakya'ya gelen turist sayısı üçe katlandı. 250 binlerdeki turist sayısı 700 binlere kadar çıktı. Bu sayının 2019'da 800 bin ve üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Arslan, 1960'lı yıllarda Türkiye'den götürülen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ülkeye geri getirilen eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nin önemine işaret ederek, "Troya Müzesi çok iddialı bir müze, eserlerin çıktığı yerde sergilenmesi ilkesinin ilk kez modern bir müzeyle hayata geçirildiği, laboratuvarı ve sergileme tekniği ile öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de çok sayıda arkeolojik buluntu yerinin olduğunu ifade eden Aslan, "Dünya Kültür Mirası Listesi'nde Türkiye'nin çok önemli izi var. Tarih öncesinden Osmanlı dönemine kadar birçok kültürel sıçrama bu topraklardan diğer bölgelere yayılmış. Türkiye kültürde süper güç, bunu arkeolojik mirasımıza baktığımızda görüyoruz. Truva bunlardan bir tanesi." diye konuştu.

Aslan, antik kent Troya'nın çevresinin 1996'da Milli Park ilan edildiğini hatırlatarak, Milli Park, müze ve çeşitli projelerle Troya'nın sürdürülebilir kültür turizminin oluşturulması için Türkiye'de model oluşturduğunu söyledi.

Troya yılının sona ermiş olmasının çalışmaları azaltmadığını aktaran Aslan, bu yıl ve gelecek yıllarda da Troya’nın önemi ve bu bölgede Türkiye’nin yaptığı çalışmaları anlatmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım'ın da katıldığı konferansa, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 23:15
  1. "Türkiye kültürde süper güç"
  2. Rüstem Aslan
  3. Troya Müzesi
  4. Viyana
  5. yee

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