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Türkiye Küçükler Tırmanış Boulder Şampiyonası

Sakarya'da düzenlenen şampiyonanın ikinci ayağı sona erdi

10 Şubat 2019 Pazar 16:54
Türkiye Küçükler Tırmanış Boulder Şampiyonası

SAKARYA (AA) - Türkiye Küçükler Tırmanış Boulder Şampiyonası'nın ikinci ayağı Sakarya'da sona erdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona çeşitli illerden 170 sporcu katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Kurulu Üyesi ve organizasyon sorumlusu Yıldırım Seçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun her yıl küçükler kategorisinde iki ayaklı şampiyona düzenlediğini söyledi.

Turnuvada 8-19 yaş arasındaki sporcuların farklı kategorilerde yarıştığını aktaran Seçmen, "Şampiyonada 170 sporcu yarışıyor. Şampiyona sonunda milli takım oyuncuları belirleniyor. Bu aday kadro milli takım kampına alınıp yurt dışındaki yarışmalara gidiyor." diye konuştu.

Organizasyonun ilk ayak yarışlarının Malatya'da yapıldığını ifade eden Seçmen, dağcılığın Türkiye'de her geçen gün geliştiğini kaydetti.

Yarışmadaki rotaların dünya standartlarında olduğunu anlatan Yıldırım Seçmen, "Duvarda kullanılan rotalar ve materyaller çok özel. Tırmanışa farklı bir boyut katıyor. Sporcuların yabancı olduğu bir tırmanış şekli çünkü bölgelerinde bu malzemeleri bulacak yeterli imkanı yok. Sporcular çoğunlukla yarışmada karşılaşıyor rotalardaki bu materyallerle. Onlar için bu durum daha zor ve eğlenceli hale geliyor. Sporcular şu ana kadar çok iyi gidiyor, beklenmedik başarı gösteriyorlar. Çocuklardan dağcılık sporu için çok talep geliyor. Güç isteyen bir spor gibi görünüyor ama salon ortamında yapıldığı için antrenman imkanı çok kolay ve güvenli. Rotaları defalarca deneyebiliyorlar. Eğlencesi yüksek bir spor." ifadelerini kullandı.

Şampiyona sonrası düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 16:54
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