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Korona Virüs Türkiye Kovid-19 vefat oranında dünyada 78. sırada
Korona Virüs

Türkiye Kovid-19 vefat oranında dünyada 78. sırada

Kovid-19 verilerinin anlık olarak derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 72,2 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:54:00 -
Türkiye Kovid-19 vefat oranında dünyada 78. sırada

ABD, 16 milyon 549 bin 366 ile en fazla Kovid-19 vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 857 bin 380 ile Hindistan, 6 milyon 880 bin 595 ile Brezilya, 2 milyon 653 bin 928 ile Rusya, 2 milyon 365 bin 319 ile Fransa, 1 milyon 830 bin 956 ile İngiltere izledi. Salgının ilk döneminde yaşadığı zor günler nedeniyle uzun süre gündemde kalan İtalya, listede 1 milyon 825 bin 775 vaka ile 7. sırada yer alırken, Türkiye 1 milyon 809 bin 809 vaka sayısıyla İtalya’yı takip etti. Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 613 bin 693 kişi hayatını kaybederken, 50 milyon 596 bin 274 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

En fazla kişinin iyileştiği 5. ülke Türkiye

Nüfusa oranla Kovid-19 vaka sayısının en yüksekten en düşüğe sıralandığı ülkeler listesinde Andorra birinci sırada geliyor. Listenin ikinci sırasındaki Lüksemburg’u sırasıyla, Karadağ, San Marino, Fransız Polinezyası, Çekya, Belçika, Bahreyn, Katar, Ermenistan, ABD, Gürcistan, Aruba, Slovenya ve Panama izliyor. Türkiye, listenin 55. sırasında yer alıyor.

Kovid-19 kaynaklı vefat sayısının nüfusa oranla yüksekten düşüğe sıralandığı listede ise Belçika birinci sırada görünüyor. Türkiye ise listenin 78. sırasında bulunuyor. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği de yerler oldu. ABD’de 9 milyon 644 bin 325, Hindistan’da 9 milyon 357 bin 464, Brezilya’da 5 milyon 969 bin 706 ve Rusya’da 2 milyon 106 bin 235 kişi virüsü yenmeyi başardı. Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 581 bin 565 kişinin sağlığına kavuştuğu Türkiye, dünyada en fazla kişinin iyileştiği 5. ülke oldu.

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