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Türkiye korkusu Yunanistan'a bunu yaptırdı!

Yunanistan’da, dün Aleksis Çipras başkanlığında olağanüstü toplanan Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) yaklaşık 1.2 milyar euro karşılığında hava kuvvetlerindeki 85 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonunu kararlaştırdı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 17:24
Türkiye korkusu Yunanistan'a bunu yaptırdı!

Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) aylar süren müzakerelerden sonra ABD’nin nihai cevabını vermesi için Yunanistan’a 30 Nisan’a kadar süre tanıması üzerine, KYSEA haftasonu olmasına rağmen olağanüstü toplandı. Toplantıda, 85 uçağın F-16 VIPER modeline dönüştürülmeleri için nihai onay verilirken, taraflar arasında anlaşmazlık konusu olan peşinat ve taksitlerin nasıl ödeneceği konusunda bilgi verilmedi.

EGE’DEKİ KRİZ ETKİLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre, Yunanistan ekonomik kriz içinde olmasına rağmen F-16’ların modernizasyonu amacıyla 50-80 milyon dolar peşinat ödemeyi, geri kalan parayı da 4 yıllık taksitlere bağlamayı kabul etti. Bu kararın alınmasında, Ege’de özellikle son dönemde yaşanan Türk-Yunan gerginliği de etkili oldu. Ekonomik kriz nedeniyle Yunanistan son yıllarda herhangi önemli bir silah siparişi yapmadı.

Modernizasyon için ilk F-16 uçağı ağustos başlarında ABD’ye gönderilecek. Her yıl 12 F-16 uçağın modernize edilmesi planlanıyor. Yunan Hava Kuvvetleri’nde toplam yaklaşık 125 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor. 1980’li yılların sonlarında alınan yaklaşık 40 adet eski model F-16 uçağı modernizasyon programın dışında bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 17:24
  1. Aleksis Çipras
  2. Yunanistan

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