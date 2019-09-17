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Türkiye korkusu bunu da yaptırdı... YPG'li teröristler kafeslere saklandı!

YPG/PKK'lı teröristler Türk İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapattı.

17 Eylül 2019 Salı 13:48
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı... YPG'li teröristler kafeslere saklandı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.

Türkiye’nin Fırat’ın Doğusuna yönelik düzenleyeceği olası operasyona karşı Resulayn’deki PKK/PYD’li teröristler SİHA ve İHA’lara yönelik yaklaşık 1 yıldır çalışma yapıyor. Teröristler ilçe merkezinde yoğunlukla kullandığı caddeleri demir kafeslerle kapatıp üzerini metal sac parçaları örtmeye başladı. Perde görevi görecek olan sac parçaları ile teröristlerin İHA ve SİHA'lara yakalanmadan rahat hareket etmesinin amaçlandığı öne sürüldü. Yerleştirilen sac parçalarının ise kilometrelerce uzunlukta olduğu görüldü.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 13:48
  1. Şanlıurfa
  2. Ceylanpınar ilçesi
  3. terör örgütü PKK/PYD
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  5. Resulayn
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