0553 313 94 23

"Türkiye, konsolosluk arabasını inceleyemez"

Amerikan basını, Suudi gazeteci Cemal Kaiksçı’nın kaybolmasından sonra otoparka terkedilmiş bir halde bulunan konsolosluk arabasının Türk yetkililer tarafından incelenemeyeceğinin sinyallerini verdi.

23 Ekim 2018 Salı 07:38
"Türkiye, konsolosluk arabasını inceleyemez"

Münübe Yılmaz

İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na giriş yaptıktan sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, Sultangazi’de terkedilmiş halde bulunan konsolosluk arabası ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Amerikan basınından Reuters, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde otoparka terkedilen konsolosluk arabasının Türk yetkililer tarafından incelenemeyeceğini yazdı. Yetkililerin gerekli izinleri olmadığından dolayı, Sultangazi’de bulunan diplomatik plakalı arabayı incelemek için izin alamayacağının duyumunu aldığını belirten Reuters “Terkedilmiş halde bulunan resmi plakalı araç, Kaşıkçı cinayetinin aydınlanması konusunda büyük önem taşıyor fakat Türk yetkililere bu izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 07:38
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar düştü yüzde 70 zam düşmedi
    1. Dolar düştü yüzde 70 zam düşmedi
    2. Bagajı X-Ray'e koymadan geçti! Cemal..
    3. Uçağı durduran kız hapse atılabilir
    4. Balıkesir'de FETÖ operasyonunda..
    5. Ankara'da gece yarısı feci kaza: 2..
    6. İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda..
    7. Gaziosmanpaşa'da dev operasyon: 40..
    8. Kardeş Eli Endonezya için acil yardıma..
    9. Cemal Kaşıkçı için istifa etti
    10. "Türkiye, konsolosluk arabasını..
    11. MİT ve Emniyet rapor hazırladı! Sıra..
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. Prens Selman babasını ayakta uyutmuş!
    14. Meteoroloji'den çok kritik uyarı geldi!
    15. Emlakçı bile 'barış' fırsatçısı oldu!..
    16. Suudi Arabistan'a bir şok daha! O ülke..
    17. Başkan Erdoğan'dan MHP ve ittifak..
    18. Dar gelirliyi koruma bütçesi! Ücretler..
    19. Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba..
    20. Dünya devleriyle kritik görüşme! 90'a..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?