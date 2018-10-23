"Türkiye, konsolosluk arabasını inceleyemez"

Münübe Yılmaz

İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’na giriş yaptıktan sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, Sultangazi’de terkedilmiş halde bulunan konsolosluk arabası ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Amerikan basınından Reuters, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolduğu günlerde otoparka terkedilen konsolosluk arabasının Türk yetkililer tarafından incelenemeyeceğini yazdı. Yetkililerin gerekli izinleri olmadığından dolayı, Sultangazi’de bulunan diplomatik plakalı arabayı incelemek için izin alamayacağının duyumunu aldığını belirten Reuters “Terkedilmiş halde bulunan resmi plakalı araç, Kaşıkçı cinayetinin aydınlanması konusunda büyük önem taşıyor fakat Türk yetkililere bu izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.