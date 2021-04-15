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Avrupa Türkiye Kökenliler Almanya’yı evi gibi görüyor, Türkiye ile duygusal bağları devam ediyor
Avrupa

Türkiye Kökenliler Almanya’yı evi gibi görüyor, Türkiye ile duygusal bağları devam ediyor

Yapılan bir araştırmaya göre, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde yaşayan Türkiye kökenliler Almanya’yı evleri gibi hissederken, buna karşılık Türkiye ile duygusal bağları bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 16:04:00 -
Türkiye Kökenliler Almanya’yı evi gibi görüyor, Türkiye ile duygusal bağları devam ediyor

Türkiye kökenlilerin giderek Almanya’yı daha fazla evi gibi hissettikleri tespit edildi. Migazin.de’nin haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanlığı tarafından yaptırılan bir araştırma, eyaletteki Türkiye kökenlilerin yüzde 90’ının kendisini evinde hissettiğini ortaya koydu.

Bakanlık adına araştırmayı yapan Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi’nin tespit ettiği sonuçlara göre, eyaletteki  Türkiye kökenlilerin yüzde 63’ü Almanya’yı tamamen evi gibi hissederken, yüzde 27’si de kısmen evi gibi hissediyor. Araştırmayı açıklayan Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan, Türkiye kökenlilerin Türkiye ile yakın bir duygusal bağa da sahip olduklarını bildirdi.

Araştırmaya göre Türkiye kökenlilerin Türkiye iç siyasetine olan ilgisi giderek artarken, Almanya siyasetine olan ilgisi azalıyor. Bu arada, Almanya vatandaşlığına geçişlerinde ise azalma oldu. 2000 yılında 31.000 Türkiye kökenli Alman vatandaşlığına geçerken 2018 yılında bu sayı 4.700’e kadar düştü. Bu düşüşte, Türk vatandaşlığını terketme mecburiyeti etkili oldu.

 

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