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Türkiye, KKTC'ye yardıma hazır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonda görüştüğü KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'a sel felaketinin yaşandığı bölgeye her türlü yardıma hazır olduklarını iletti

06 Aralık 2018 Perşembe 18:55
Türkiye, KKTC'ye yardıma hazır

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonda görüştüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'a sel felaketinin yaşandığı bölgeye her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Soylu, mevkidaşı Ayşegül Baybars'ı telefonla arayarak, KKTC'de iki gündür etkili olan yağış sonrası yaşanan sel felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mevkidaşına sel felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarla ilgili taziyelerini bildiren Soylu, AFAD olarak bölgeye her türlü yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:55
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayșegül Baybars
  3. Sel Felaketi

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