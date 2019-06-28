0553 313 94 23

Türkiye kıyılarında Balon balığı tehlikesi

Türkiye kıyılarında son zamanlarda sık görülen ve siyanür kadar tehlikeli zehri olduğu bilinen Balon balığına karşı uzmanlar vatandaşları uyardı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:02
Türkiye kıyılarında Balon balığı tehlikesi

Türkiye kıyılarında son zamanlarda sık görülen ve siyanür kadar tehlikeli zehri olduğu bilinen Balon balığına karşı uzmanlar vatandaşları uyardı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, “Siyanürün damlası bile zarar veriyor. Bu siyanürden daha tehlike ve zararlı bunun için gördüğünüzde ne dokunabilelim ne de evimize getirelim” dedi.


Son zamanlar açık denizlerde Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarına göç eden Balon balıkları tehlike saçıyor. Vatandaşların dikkatini çeken Balon balığının mevsim değişikliği nedeniyle Türkiye kıyılarına göç ettikleri tahmin ediliyor. Balon balıklarının dikenlerindeki zehirlerin ise siyanür zehri kadar öldürücü etkisi olduğu yetkililer tarafından söyleniyor.


“Amatör balıkçılarımız, farklı bir tür gördüklerinde dokunmadan misinayı kesip atsınlar”


Türkiye’de ilk olarak gösterilen ve yüzlerce çeşit mumyalanmış balığı içinde barındırıp ücretsiz seyre sunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı da bu balık türünün tehlikesine dikkat çekti. Balcı, amatör balıkçılar başta olmak üzere tüm meslektaşlarını uyararak, “Havalar iklimler değişken olduğu için okyanuslarda olan bazıları da çok tehlikeli olan en başta da Balon balığı göç ediyorlar. Okyanuslara Ege Denizi, Akdeniz ve Çanakkale Boğazı üzerinden Marmara’ya giriş yapıyorlar. Bu çeşitlerin en başında gelen tehlikeli oltacılarımızın amatör balıkçılarımızın yabancı bir balık türü gördüğünde onlara dokunmadan misinaları kesip atmaları gerekir. Çünkü balık şeklinde gözüküyor. Elleriyle dokunmasınlar. Çünkü bu balık şeklinde ama düşmanlarını veya tehlike gördüğü anda aynı bu şekilde kabarıyor dikenlerini ve zehirlerini akıtıyor. Yemesi bile sakıncalıdır yememelerini tavsiye ediyorum” dedi.


“Siyanürden daha tehlikeli”


Balcı, Balon balığının zehrinin öldürücü olduğuna da dikkat çekerek, “Siyanürün damlası bile zarar veriyor. Bu siyanürden daha tehlike ve zararlı bunun için gördüğünüzde ne dokunalım ne de evimize getirelim. Bizim müzemizde de 100 çeşit yabancı uyruklu balık türü bulunmaktadır. Çocuklarımız gençlerimiz aileleriyle gelsinler bunları seyretsinler. Bunlara zehirli zehirsizhangi tür balıklar varsa Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde ücretsiz olarak seyretsinler ve bilinçlenmiş olsunlar” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı Avrupa yolunda
    1. Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı..
    2. Mavi Konak kurtarıldı
    3. Müzelerde ders dönemi başlıyor
    4. Hakkari'deki çatışma
    5. Cebeci’nin kaldırımları yenileniyor
    6. Alperen'in gözü Avrupa şampiyonluğunda
    7. Araklı'daki sel
    8. Döviz kurları
    9. EPDK'den elektrik zammı açıklaması
    10. Bakan Selçuk Aksaray’da
    11. Resimli elbise ile namaz kılınır mı?..
    12. Üzümlü Mahallesi kadınları,..
    13. Batı Trakya'da aşırı sağ çevreler..
    14. Kosova’da Türk doktorlar bir haftada..
    15. TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair..
    16. Bingöl’e 28 münhal kadro açıldı
    17. Emlak Bank kıymetli maden hesaplarıyla..
    18. AFAD ekipleri, parmakta sıkışan yüzüğü..
    19. Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız..
    20. Siyaset kulislerinde yeni iddia!..
    21. Malatya’da dini nikahlı eşini..
    22. Elektriğe zam
    23. Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli..
    24. Faaliyetler hız kazandı
    25. Muratpaşa’nın süper çocukları yüzde..
    26. 7500 yıllık tarihi Laodikya Antik..
    27. Ünlü otellerin şefleri, Hayata Sarıl..
    28. Uzman erbaşların eğitimi başarıyla..
    29. En iyi kirazı yetiştirenlere ödül
    30. G20 öncesi "liberalizm" tartışması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!