Türkiye kişisel verilerin korunmasında Avrupa’da söz sahibi oldu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Veri Koruma Otoriteleri tarafından, 1991’den beri her yıl düzenlenen Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Konferansı’na akredite edildi. Bu kararla birlikte Türkiye, küresel arenada veri korumaya ilişkin hususların tartışılarak ilke kararlarının alındığı uluslararası platformda söz sahibi oldu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK),Avrupa Veri Koruma Otoriteleri tarafından, 1991’den beri her yıl düzenlenen Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Konferansı’na akredite edildi. KVKK, “kişisel verilerin korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin ve uluslararası alanda söz sahibi bir otorite olmak” vizyonu doğrultusunda Ocak ayında başvuruda bulunmuştu.

Gürcistan’ın Tiflis kentinde, 8-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 29. Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Konferansı’nda yapılan oylama neticesinde KVKK’nın da kişisel verilerin korunması alanındaki saygın kurumların arasında yerini alması kararlaştırıldı.Bu kararla birlikte Türkiye, Avrupa çapındaki Veri Koruma Otorite temsilcilerinin katılım sağladığı, veri korumaya ilişkin hususların tartışılarak ilke kararlarının alındığı söz konusu uluslararası platformda, oy hakkına sahip akredite ülke olarak yerini alacak, önümüzdeki yıllarda bu Konferansa ev sahipliği yapabilecek.

Küresel arenada tanınıyoruz

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kurumun vizyonunda da yer alan “uluslararası alanda söz sahibi olma” konusunda önemli bir adım atıldığını belirterek, “Veri güvenliğinin alt başlıklarından olan siber güvenlik ve dijital güvenlik ile endeksli bir veri temelli ekonomide, ülkemiz dünyadaki yerini alıyor. Artık ülkemizde de Avrupa’da olduğu gibi kişisel verilerin korunması teoriden uygulamaya geçirilmelidir. Kişisel verilerin korunması, kurumların organizasyon yapısının ve kurumsal kültürünün bir parçası olmalıdır. Ancak bu şekilde kanunlara ve kurallara gereken uyum sağlanacaktır” diye konuştu.

Çarşamba seminerleri devam ediyor

Öte yandan kişisel verilerin korunması hususunda kamuoyunu bilgilendirmek ve güncel bilgilerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla, haftalık olarak belirlenen konularda düzenlenen "Çarşamba Seminerleri"nin bu haftaki gündemi de Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından, Kurum Konferans Salonunda, GDPR’ın getirdiği yenilikler, GDPR’ın yer, konu ve kişi bakımından uygulanması konularında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen ve halka açık olarak gerçekleştirilen seminerler, Temmuz ayında GDPR’ın çeşitli yönlerinin ele alındığı oturumlarla devam edecek.