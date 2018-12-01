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Türkiye, Kerkük'te vize başvuru merkezi açacak

- Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye vizesinde kolaylığın sağlanması için Kerkük'te bir başvuru merkezi açılacağını söyledi

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:19
Türkiye, Kerkük'te vize başvuru merkezi açacak

KERKÜK (AA) - Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'ye vize başvurusunda kolaylığın sağlanması amacıyla Kerkük'te bir merkezin açılacağını belirtti.

Yıldız, Kerkük'teki temaslarının 2'nci gününde Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Tazehurmatu kasabasını ziyaret etti.

Kasabadaki yetkililerle bir araya gelen Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye vizesinde kolaylığın sağlanması için Kerkük'te bir başvuru merkezi açılacağını ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, söz konusu merkezin Bağdat, Erbil ve Süleymaniye'deki örnekleri gibi olacağını söyledi.

- Kerkük'te Türkiye temsilciliği açılması konusu

Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Kerkük'te, Türkiye'nin resmi bir temsilcilik açması konusuna da değinen Yıldız, "Önümüzdeki dönemde, Irak merkezi hükümeti ile oturup Türkiye'nin resmi temsilciliğinin burada olması yönünde konuşacağız. Türkmen kardeşlerimize daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız.'' diye konuştu.

Yıldız, açılması hedeflenen ofis bünyesinde farklı hizmetlerin sunulabileceğini dile getirdi.

Tazehurmatu kasabasının DEAŞ'la mücadelesinden de övgüyle söz eden Türk Büyükelçi Yıldız sözlerine şöyle devam etti:

''Burası Türkmenlerin nadide, değerli ve DEAŞ'a karşı en çok mücadele vermiş yiğitler diyarıdır. Türkiye'nin, Türkmenlerin yaşadıkları diğer bölgelere verdiği destek buraya da verilecek."

Yıldız'a ziyareti sırasında eşlik eden Irak Türkmen Cephesi Beşir Sorumlusu Şemsettin Beşirli de DEAŞ tarafından yıkılan kasabalarının yeniden imarı için Türkiye'den destek beklediklerini söyledi.

Beşirli, şunları kaydetti:

"Türkiye, Saddam yönetimi tarafından yıktırılan köylerimize 2003'ten sonra dönmemizi sağladı. Türkiye'nin 2005'te Türkmen köylerine yaptırdığı 100 ev sayesinde köylerimize döndük. Bugün yine benzeri ağabeyliği bize yapmasını istiyoruz."

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 16:19
  1. Kerkük

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