Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı16 Haziran 2019 Pazar 00:37
ANKARA (AA) - Türkiye, Kenya'nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Wajir eyaletindeki terör saldırısında 8 polis memurunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polis yaşamını yitirmişti.
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