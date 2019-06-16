Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Kenya'nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Wajir eyaletindeki terör saldırısında 8 polis memurunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı. Kenya'nın Somali sınırı yakınlarında yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 polis yaşamını yitirmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.