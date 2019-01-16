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"Türkiye kendisini güçlü tutmak mecburiyetindedir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Türkiye kendisini güçlü tutmak, çevresindeki 'gönül coğrafyası' dediğimiz insanlara ve milletlere de önderlik etmek mecburiyetindedir"- "Sağdan soldan birileri tweet atıyor görüyorsunuz. Bu tweet atmalar sizi üzmesin, başka şeyler de söylerler. Türkiye'nin önünü kesmek için her türlü hamleyi yapanlar var, olmaya da devam edecek"

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:03
"Türkiye kendisini güçlü tutmak mecburiyetindedir"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye kendisini güçlü tutmak, çevresindeki 'gönül coğrafyası' dediğimiz insanlara ve milletlere de önderlik etmek mecburiyetindedir." dedi.

Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen "Kültür ve Gençlik Politikaları Kurultayı" programına katıldı.

Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca, en önemli ve toplum tarafından en çok benimsenmiş olan sosyal projesinin imam hatip okulları projesi olduğunu anlatan Kurtulmuş, "İmam hatip okulları zor şartlarda, dışlanarak, ötekileştirilerek, adam yerine, insan yerine konulmayarak maalesef zaman zaman kapıları kapatılarak, zaman zaman mezunlarının önü kesilerek hep kenarda tutulmaya ve itilmeye çalışılmış. Türkiye'nin daha doğrusu eski Türkiye'nin yöneticileri böyle davranmasına rağmen milletin tamamı da imam hatip liselerine kendi evladı gibi kendi geleceğinin bir unsuru olarak görmüş ve sahiplenmiştir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin her alanda güçlü ve yeniden büyük bir Türkiye olmak mecburiyetinde olduğunun altını çizerek, "Suriye ve Irak'ı görüyorsunuz, Türkiye'nin amiral gemisi olduğu merkezinde bulunduğu bu Orta Doğu coğrafyasının ne kadar zor bir dönemden geçtiğini görüyorsunuz. Bu süreçte hem Türkiye kendisini güçlü tutmak hem çevresindeki 'gönül coğrafyası' dediğimiz insanlara ve milletlere de önderlik etmek mecburiyetindedir." ifadelerini kullandı.

İmam hatip liselerinin önünü kesen zihniyet ile aynı şekilde geçmiş dönemlerde Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik olarak ileriye gitmesinin engellenmeye çalışıldığına işaret eden Kurtulmuş, "Çünkü kökü dışarıda olan bu zihniyet biliyor ki teknolojide, sanayide ve ekonomide ilerlemiş bir Türkiye, kendi ayakları üzerinde daha güçlü duran bir Türkiye olacaktır. Onun için başından itibaren Türkiye'de sanayileşme ve teknolojide ilerleme projeleri hep engellenmiş ve önü kesilmiştir." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla Türkiye'nin kendi uçağını ve kendi hava araçlarını yaparak, dışarıya muhtaç hale gelmediğini söyledi.

Türkiye'nin, yüksek teknolojilere ve ileri teknolojilere dayalı sanayide yarışa katılabilir bir durumda olduğunu belirten Kurtulmuş, "İnşallah sanayi 4.0 ya da 'dördüncü sanayi devrimi' dediğimiz bunu mutlaka yakalayacağız ve dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek büyük bir güce sahip olacağız. Bunun için her birinizin son derece güçlü, güzel eğitimler almanız lazım ve özellikle teknoloji alanında güçlü bir şekilde Türkiye'nin geleceğini hazırlamamız lazım." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü bir iradeye sahip olduğu için ileriye doğru atıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sağdan soldan birileri tweet atıyor görüyorsunuz. Bu tweet atmalar sizi üzmesin, başka şeyler de söylerler. Türkiye'nin önünü kesmek için her türlü hamleyi yapanlar var, olmaya da devam edecek. Bu, Türkiye'nin siyaseten güçlü olduğu içindir. Siyasette güçlü olacağız, kendi köklerinin üzerinde sağlam duracağız, gücümüzü milletten alacağız, gücümüzü tarihten alacağız ve kendi değerlerimize güveneceğiz. Bileceğiz ki her ağaç kendi gövdesi üstünde yükselir. Hiçbir ağaç başka bir gövdenin üstünde yükselmez. Onun için siyaseten güçlü olmak kurumlarıyla demokrasisiyle siyaset yapısıyla ve siyasal önderliğiyle ileriye doğru gidecek bir Türkiye'yi kurmak boynumuzun borcudur."

15 Temmuz'un devlet ve millet bütünleşmesinin şahikasını olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Millet, devletiyle beraber olduğu zaman hangi gücü ortaya koyacağını göstermiştir." dedi.

Programa, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Genç ÖNDER Başkanı Resul Çiftçi, ÖNDER Ankara Temsilcisi Enes Şişman ile dernek üyeleri katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:03
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. Önder İmam Hatipliler Derneği

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