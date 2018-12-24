ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Türkiye ne tek bir ülkenin peşine takılır, ne de bir senaryonun parçası olur. Türkiye kendi senaryosunu kendisi yazıyor." dedi.

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle buluşan Kıran, "Girişimci ve İnsani Dış Politika" başlıklı konuşma yaptı.

Kıran, Türkiye'nin diğer politikalarında olduğu gibi dış politikasında da kendi öz değerlerinden beslendiğini vurgulayarak, "Türkiye ne tek bir ülkenin peşine takılır, ne de bir senaryonun parçası olur. Türkiye kendi senaryosunu kendi yazıyor." diye konuştu.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesinden gelen davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan gibi önemli bir ismin bu okuldan mezun olduğunu söyledi.

- "Sizler çok şanslısınız"

Bu okulun çok önemli bir misyon ve vizyonu olduğunu ifade eden Kıran, kendisinin de Ünye Anadolu Lisesi mezunu olduğunu aktardı. Kıran, "Her zaman imam hatip lisesi mezunu olamamaktan hayıflandım, bu okulu gördüğümde daha çok kıskandım. İmam Hatip mezunlarının Türkiye'ye insani ve vicdani olarak çok büyük katkısı olduğunu gördüm. Sizler çok şanslısınız." diye konuştu.



Kıran, Türkiye'de bir zamanlar imam hatip liselerinin dışlandığının altını çizerek, bugün imam hatip okullarının geldiği noktadan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin yürüttüğü dış politikanın "girişimci ve insani dış politika" olduğunu belirten Kıran, bu kavramlara açıklık getirdi. Kıran, girişimci dış politikayı dünyadaki gelişmelere Türkiye'nin kayıtsız kalmaması şeklinde nitelendirerek, insani dış politikayı ise karşılık beklemeksizin mazlumlara sahip çıkmak olduğunu kaydetti.

Kıran, Türkiye'nin ABD'den Çin'e çok taraflı dış politika anlayışıyla hareket ettiğine işaret ederek, "Eğer bir tercih yaparsak, kaybeden taraf oluruz." dedi.

- Türkiye'nin Suriye politikası memnuniyet verici

Türkiye'nin Suriye politikasında yaşanan zorluklara rağmen gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Kıran, "Suriyelilerin döndüğü yerde bugün Türk bayrağının dalgalanması, Türkiye'nin bir başarısıdır." diye konuştu.

Kıran, Balkanlar'dan Suriye'ye Kudüs meselesinden Çin'e kadar birçok konuda soru soran öğrencilere, Türkiye'nin dış politikasını anlattı.

İyi bir üniversitede okumanın ve dil becerisini geliştirmenin önemine de değinen Kıran, öğrencilere kariyerleri için tavsiyelerde bulundu.