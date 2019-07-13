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"Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:-"(S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur"- "Senatonun ve diğer siyasal organların Trump'a yönelik, 'Türkiye'ye baskı kurun' diye baskılarını doğru bulmuyorum. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir, kendi güvenliğini sağlayacaktır"

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:49
"Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, S-400 teslimatına ilişkin, "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." dedi.

Çankaya Belediyesince yapılan Adalet Parkı'nın açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Rusya'nın S-400'leri teslimatına ilişkin bir soru üzerine, ABD Senatosunun önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına bakması gerektiğini belirtti.

"Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge. Türkiye bir ateş çemberi içinde" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yurt içinde, yurt dışında sağlamak zorundadır, bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır. Eğer Türkiye zamanında Patriotların alımıyla ilgili başvurmuş ve Amerika bu talebi karşılamamışsa elbetteki Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Senatonun ve diğer siyasal organların Trump'a yönelik, 'Türkiye'ye baskı kurun' diye baskılarını doğru bulmuyorum. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir, kendi güvenliğini sağlayacaktır. Bu Türkiye'nin hakkıdır, hukukudur."

-"Her konu tartışılabilir"

Kılıçdaroğlu, sisteme ilişkin tartışmalar ile kendisinin sözlerinin anımsatılarak, "CHP'nin başkanlık sistemine yönelik bir hazırlığı var mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Biz öteden beri demokratik parlamenter sistemin Türkiye'nin koşullarına uygun olduğunu her ortamda dile getirdik. Tarihsel süreç içinde baktığımızda parlamenter sisteme yönelik aksaklıklar olmakla beraber toplumda genel bir kabulü var. Bu güzel bir olay. Ama bu arada, 'Başkanlık sistemi de tartışılabilir mi?' diye sorulduğunda, elbette tartışılabilir. Nasıl bugün tek adam rejimini tartışıyorsak ve bunun doğru olmadığını ifade ediyorsak..."

Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerin başında Amerika'nın geldiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Eğer, 'Amerika'daki başkanlık sistemini tartışalım' diyorlarsa elbette bu da tartışılabilir. Herkesin bilmesi gereken bir şey, orada başkan çok güçlü değildir, tam tersine diğer organlar çok güçlüdür. Amerika'nın kurumları var, çok güçlüdür. Başkan, büyükelçi bile atayamaz. Dolayısıyla bu çerçevede eğer olayı ele alır ve değerlendirirsek, her konu tartışılabilir. Bütün mesele şudur, her tartışmaya açığız. Her tartışma iyi niyetle yapılmalı, ön yargılardan arınarak yapılmalı, Türkiye'nin gerçekleri göz önünde tutularak yapılmalı."

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bu demokrasi, demokratik parlamenter sistem olursa bu bizim beğendiğimiz, önerdiğimiz, savunduğumuz bir görüş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:49
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