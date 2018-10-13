THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

'Türkiye Kazanacak' kampanyasına THY'den destek

Türk Hava Yolları,"Türkiye Kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek amacıyla, bazı biletlerde yüzde 10 indirim yapacağını duyurdu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 15:39
'Türkiye Kazanacak' kampanyasına THY'den destek

Türk Hava Yolları (THY), Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek için bazı biletlerde yüzde 10 indirim yaptı.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyada en çok ülkeye uçan hava yolu şirketi olarak Türk bayrağının gururla göklere çıkarıldığı vurgulanarak, Türkiye’nin dört bir yanına ve Türkiye’den yurt dışına gerçekleştirdikleri uçuşlarda yüzde 10 indirimin yolcuları beklediği belirtildi.

İndirimden yararlanmak için bilet alınırken "TURKIYEKAZANACAK" promosyon kodunun girilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Gücümüze güç katan beraberliğimiz her şeyden değerli." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Kampanya kapsamında vergi ve harçlar hariç ücretler üzerinden yüzde 10 indirim uygulanır. Kampanya, iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde geçerlidir. İndirim, yalnızca Türk Hava Yolları ve AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen ekonomi sınıfı (Economy Class) uçuşlarda geçerlidir. Kampanya, 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen biletler ve 12 Ekim 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuşlarda geçerlidir. 'TURKIYEKAZANACAK' promosyon kodu, ödeme sayfasında ödeme tipi seçildikten sonra görüntülenen promosyon kodu alanına girilerek geçerli hâle gelir. İptal ve değişiklik durumunda ücret kuralları geçerlidir. Biletleme dönemi, Türkiye yerel saatine göre başlar ve sona erer. Ücret ve indirim miktarı ücret sınıfına göre farklılık gösterebilir. İndirim kodu rezervasyon, EFT ve internet bankacılığı ödemelerinde geçerli değildir. Kampanya, diğer kampanya ve promosyonlarla birleştirilemez."

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 15:39
  1. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı
  2. Türkiye Kazanacak Kampanyası
  3. Türk Hava Yolları
  4. THY
  5. İndirim açıklaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi muhalif: Erdoğan Kaşıkçı'ya yapılanların kayıtlarına ulaştı
    1. Suudi muhalif: Erdoğan Kaşıkçı'ya..
    2. 'Türkiye Kazanacak' kampanyasına..
    3. MİT, Cemal Kaşıkçı'nın infaz anına ait..
    4. Fenerbahçe'de ilk yolcu belli oldu!..
    5. Müslümanları hedef alan mektubun..
    6. BM'den Fransa'ya burka çağrısı
    7. Türkiye'ye tatile geldi, açlıktan..
    8. İtalya'da Lig partisinin ilçe..
    9. Konya'da korkunç görüntüler! Polise..
    10. Galatasaray hazırlık maçını 5-2 yendi
    11. Erdoğan net konuştu: Babamız olsa..
    12. 3. Havalimanı için ilk 2 günde satılan..
    13. Limonun hünerleri saymakla bitmiyor
    14. Bursa'da dükkanının önünden geçti!..
    15. Monaco'da Henry bombası!
    16. Rusya'da şiddetli deprem!
    17. Endonezya’da şiddetli yağış: 22 kişi..
    18. Çocuğunuz söz dinlemiyorsa...
    19. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    20. Trump Suudi Arabistan'ı hedef aldı:..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!