Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite dördüncü toplantısı yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin dördüncü toplantısı, 26 Kasım'da İstanbul’da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin başkanlıklarında gerçekleştirilecek.

Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin muhtelif alanlarda daha da geliştirilmesi imkanları ele alınacak, bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

Öte yandan toplantı vesilesiyle iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması öngörülüyor.