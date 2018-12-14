"Türkiye, Kaşıkçı cinayetini aydınlatması için Suudi Arabistan'a yeterli süre verdi"

AMMAN (AA) - LEYS EL-CUNEYDİ - Eski Ürdün Başbakan Yardımcısı Cevad el-Anani, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini aydınlatması için Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yeterli süre verdiğini ve gerçeklerin ortaya çıkmasının herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

Anani, AA muhabirine verdiği mülakatta, Suudi Arabistan'ın olayın başından beri farklı açıklamalar yaptığını ve sonunda Kaşıkçı cinayetini itiraf etme noktasına geldiğini hatırlattı.

"Türkiye kendine saygısı olan bir ülke ve Kaşıkçı cinayetini aydınlatması için Suudi Arabistan'a yeterli süre verdi." diyen Anani, şu an gerçeklerin ortaya çıkmasının herkesin menfaatine olduğunu belirtti.

- Uluslararası tepki

Kaşıkçı cinayeti konusunda uluslararası tepkilerin yetersizliğine ilişkin ise Anani, bazı ülkelerin Suudi Arabistan'a ve bazı şahıslara silah satışını durdurma gibi bireysel yaptırımlar uygulayacağını, ancak Riyad yönetiminin silahları istediği yerden alabileceğini söyledi.

Ekonomi konusunda da uzman olan Anani, "Silahların Arap ülkeleri arasındaki savaşı finanse etmek için alınmamasını ve sorunların uzlaşıyla çözülmesini umut ediyoruz. Bölgede Arap ve İslam ülkeleri arasında savaş istemiyoruz. Sonuçta bu iş herkes için büyük bir felakettir ve maliyetinin sınırı yoktur." diye konuştu.

Eski Ürdün Başbakan Yardımcısı, Avrupa devletlerinin Suudi Arabistan'da büyük çıkarları olduğunu ve bunları tehlikeye sokacak bir adım atmayacağını ifade etti.

Suudi Arabistan'a uygulanacak herhangi bir ekonomik yaptırımın Ürdün'ü etkileme ihtimali konusunda ise Anani, "Suudi Arabistan'ın onuruna ve ekonomisine dokunan her şey Ürdün'de bizi de etkiler." dedi.

Cevad el-Anani, Suudi Arabistan ile Ürdün arasında fosfat ve su gibi ortak gelir kaynaklarının yanı sıra tarihi ilişkilerin bulunduğunu ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin sınırsız olduğunu dile getirdi.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Katar'a abluka uygulamasını da eleştiren Anani, ablukanın Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri bozacağını kaydetti.

Anani, Körfez krizinin sona ermesi, Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin eski haline dönmesi ve Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) rolünü yerine getirmeye devam etmesi temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE, 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.