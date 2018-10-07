Türkiye karşıtı tasarıyı eyalet valisi veto etti

ABD'nin Kaliforniya eyalet meclisinde, sözde Ermeni soykırımı iddialarının Türkiye tarafından kabul edilmemesi gerekçe gösterilerek sunulan ve kamu çalışanları emeklilik fonlarıyla Türkiye'deki finansal araçlara yatırım yapılmasına yasak koymayı öngören yasa tasarısı eyalet valisi tarafından veto edildi.

30 Eylül 2018'de Vali Jerry Brown tarafından veto edilen yasa tasarısını Kaliforniya'daki Eyalet Temsilciler Meclisi'nin Ermeni asıllı üyesi Adrin Nazarian sunmuştu.