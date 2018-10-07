0553 313 94 23

Türkiye karşıtı tasarıyı eyalet valisi veto etti

ABD'nin Kaliforniya eyalet meclisinde, Ermeni iddialarının Türkiye tarafından kabul edilmemesi gerekçe gösterilerek sunulan ve kamu çalışanları emeklilik fonlarıyla Türkiye'deki finansal araçlara yatırım yapılmasınyasak öngören yasa tasarısı eyalet valisince veto edildi

07 Ekim 2018 Pazar 06:52
Türkiye karşıtı tasarıyı eyalet valisi veto etti

ABD'nin Kaliforniya eyalet meclisinde, sözde Ermeni soykırımı iddialarının Türkiye tarafından kabul edilmemesi gerekçe gösterilerek sunulan ve kamu çalışanları emeklilik fonlarıyla Türkiye'deki finansal araçlara yatırım yapılmasına yasak koymayı öngören yasa tasarısı eyalet valisi tarafından veto edildi.

30 Eylül 2018'de Vali Jerry Brown tarafından veto edilen yasa tasarısını Kaliforniya'daki Eyalet Temsilciler Meclisi'nin Ermeni asıllı üyesi Adrin Nazarian sunmuştu.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 06:52
  1. abd
  2. Türkiye
  3. Kaliforniya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prens Selman'ın iddiasına Rusya'dan cevap
    1. Prens Selman'ın iddiasına Rusya'dan..
    2. Resmen başladı! Artık döviz dönemi bitti
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Türkiye karşıtı tasarıya vali vetosu
    5. Taksim'de korkunç olay! Görenler hemen..
    6. Reuters'tan Suudi gazeteci ile ilgili..
    7. Erman Toroğlu'ndan Galatasaray yorumu:..
    8. Sinan Engin: Galatasaray biraz da..
    9. Abdurrahim Albayrak'tan UEFA..
    10. Rıdvan Dilmen: Donk'un golü için VAR'a..
    11. Gözler Erdoğan'a çevrildi! Bugün çok..
    12. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    13. Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda 3..
    14. İtalya'da Ronaldo fırtınası! Juventus..
    15. Süper Lig ekibinde büyük şok! Yıldız..
    16. Manchester United'dan muhteşem geri..
    17. Banksy'nin 1,4 milyon dolarlık tablosu..
    18. Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız..
    19. Real Madrid 90'da yıkıldı! Kötü..
    20. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!