ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Emine Nur Günay, "Türkiye karşıtı şer odakları AKPM'de de bir araya geliyor ve her fırsatı Türkiye aleyhine kullanmaya çalışıyorlar. Türk Delegasyonu olarak buna izin vermeyiz, vermiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Günay'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılının ilk AKPM toplantısının yoğun gündemle gerçekleştirildiği belirtildi.

"Siyasi İşler ve Demokrasi" ile "Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma" olmak üzere iki komisyonda görevli olduğunu aktaran Günay, şöyle devam etti:

"Türkiye karşıtı şer odakları AKPM'de de bir araya geliyor ve her fırsatı Türkiye aleyhine kullanmaya çalışıyorlar. Türk Delegasyonu olarak buna izin vermeyiz, vermiyoruz. Örneğin, Genel Kurulda 'İnternet Yönetimi ve İnsan Hakları' ve 'Propaganda ve Yanıltıcı Haber Kapsamında Kamu Medya Hizmetleri' konusunda konuşma yaptım. Her iki konuda da Türkiye'ye karşı yapılan çok haksız eleştiriler vardı, hepsine örneklerle cevap verdim."

- "Delegasyon olarak her saldırıya misli ile karşılık veriyoruz"

Günay, Türkiye'de terör örgütleriyle ilişkileri nedeniyle tutuklanan çeşitli meslek gruplarından kişiler kullanılarak, Türkiye'ye haksız itham ve saldırılarda bulunulduğunu vurguladı.

"Acil görüşme" diye oturum yapılarak, burada önceden gündem içinde belirlenmeyen konuların, Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu tarafından Genel Kurulda görüşülmek üzere gönderildiğini vurgulayan Günay, şu bilgileri paylaştı:

"Burada, 'Türkiye'deki muhalefet siyasetçilerinin kötüleşen durumu' diye bir başlık altında terör örgütü PKK ile olan ilgileri ve destekleri nedeni ile tutuklu olan siyasetçileri gündeme taşımaya çalıştılar. Tabii Konseyde bazı akıl hocaları ve sözcüleri var ki bunların kimler olduğunu herkes biliyor, onlar organize ediyor. Ülkemize saldırmak için fırsat arıyorlar. Ancak delegasyon olarak her saldırıya misli ile karşılık veriyoruz, üstelik bilgi ve belgeye dayalı olarak. Raporda, Mayıs 2016 yılında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunu HDP'ye karşı yapılmış bir düzenleme olduğunu iddia etmişler. Ancak bu düzenlemenin parlamentodaki 3 partinin ortak kararı ve desteği ile olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Dokunulmazlıkları kalkan 154 milletvekilinin partilere göre dağılımlarını verdim. Delegasyon Başkanımız Akif Çağatay Kılıç çok net bir konuşma yaptı ve 'Dünya tarafından terör örgütü kabul edilen PKK'ya terör örgütüdür diyebiliyorlar mı, HDP'li vekiller burada, bu önergeyi veren Tiny Cox, hadi herkesin huzurunda söylesinler' diye çağrıda bulundu."

- "Lütfen adil ve rasyonel olalım"

AKPM'nin Türkiye'ye karşı yanlı tavrını kınadığını bildiren Günay, Türkiye'nin sürekli gündeme getirildiğini aktardı.

Günay, "Kimse İspanya ve Katalonya arasındaki gerilimi, 12 Katalonya liderine 25 yıl hapis cezası verilmesini, bazı siyasetçilerin ülkelerine gidemediğini, daha 16 Ocak 2019 tarihinde görevden alınan belediye başkanlarını konuşmuyor. Herkes Türkiye'deki tutuklu gazetecileri konuşuyor ama hangi suçu işledikleri için tutuklandıklarını konuşmuyor." değerlendirmesini yaptı.

Günay, açıklamasında şu görüşlerini paylaştı:

"Kimse Myanmar'da yaşanan soykırım hakkında program yaparken tutuklanan iki Reuters muhabirini konuşmuyor; kimse Alman karikatürist Dieter Hanitzsch'in Netanyahu çizimi sonrası 2018 Mayıs ayında işten çıkarıldığını konuşmuyor; kimse İsrail hakkında tartışmalı bir yorum yaptığı için Marc Lamont Hill’in CNN tarafından sözleşmesine son verildiğini konuşmuyor. Kimse gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Konsolosluğundaki katliamını konuşmuyor. Kimse birçok Batı liderleri, siyasetçileri ve diplomatlarının bu trajik suç karşısındaki suskunluğunu koruyor ve konuşmuyor. Lütfen adil ve rasyonel olalım."