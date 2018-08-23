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Türkiye karşıtı... Donald Trump'tan skandal hamle

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim devam ederken, Trump'tan skandal bir hamle geldi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:46
Türkiye karşıtı... Donald Trump'tan skandal hamle

Bugün neredeyse donma noktasına gelen ABD ile Türkiye ilişkilerinde kırılma aslında Washington’ın terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’yi silahlandırması ve eğitmesiyle atılmıştı. O dönemde başta Türkiye olmak üzere bölgedeki birçok ülkenin karşı çıktığı bu uygulamanın ardından TSK, terör örgütleri DAEŞ, PYD/YPG’ye karşı sınır güvenliğini korumak için önce Fırat Kalkanı ardından Zeytin Dalı Operasyonu’nu gerçekleştirmişti.

TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNA KARŞI ÇIKAN İSİMDİ

Zeytin Dalı Operasyonu, Pentagon ve Beyaz Saray’ın tepkisini çekerken o dönemlerde peş peşe açıklamalar gelmişti. O açıklamalar arasında Zeytin Dalı Operasyonu’na karşı en sert tepki, dönemin ABD Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli Korgeneral Kenneth F. McKenzie Jr.’dan gelmişti. Zeytin Dalı Operasyonu’nun ABD’nin Suriye’deki varlığını boşa çıkardığını dile getiren McKenzie, TSK’nın operasyonunun kendilerine ve bölgeye zarar verdiğini iddia etmişti.

VOTEL'İN YERİNE GELMESİ İÇİN TRUMP TEKLİFİ SUNDU

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, McKenzie’nin 25 Ocak’ta yaptığı bu açıklamalardan aylar sonra ABD Başkanı Trump’tan flaş bir hamle geldi. Türkiye ile krizi tırmandıran Donald Trump, bugün McKenzie’yi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) başına getirmeyi teklif etti. ABD’nin Ortadoğu’daki bütün hamlelerinden sorumlu olan CENTCOM’un başında bulunan General Joseph Votel’in yerini birkaç ay içinde doldurması beklenen McKenzie, Senato’dan da onay almak zorunda.

IRAK OPERASYONUNU YÖNETEN İSİM

ABD’nin çok satan gazetelerinden Washington Post’un, "Pentagon’un son yıllarda en görünür üst düzey yetkilisi. Basın toplantılarına bakanlığın sözcüsüyle birlikte çıkarak sık sık açıklamalarda bulunuyor" yorumuyla tanıttığı McKenzie, 11 Eylül 2001’deki saldırıların ardından Irak ve Afganistan’a düzenlenen operasyonları yönetmişti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:46
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