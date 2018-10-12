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"Türkiye, karşılık beklemeden yardım eden bir dost"

Bosna Hersek'te Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeliğine seçilen Sefik Dzaferovic, açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Dzaferovic, "Türkiye, karşılık beklemeden yardım eden bir dost. Türkiye ile ilişkilerimiz geliştirilmeli" dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 13:41
"Türkiye, karşılık beklemeden yardım eden bir dost"

Demokratik Eylem Partisinin (SDA) adayı olan ve seçimlerde oyların yüzde 36,4'ünü alarak konsey üyeliğine seçilen Dzaferovic, yaptığı açıklamada Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini değerlendirdi.

Halen Bosna Hersek Temsilciler Meclisinin Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Dzaferovic, başkanlık konseyindeki görevini resmen devraldıktan sonra atacağı ilk adımların istikrar, ekonomik gelişim ve entegrasyon odaklı olacağını söyledi.

Başkanlık konseyi üyelerinin davranışlarının devletin tüm düzeylerindeki yetkililere örnek olması gerektiğini vurgulayan Dzaferovic, bunun Bosna Hersek'in imajı için de son derece önemli olduğunu kaydetti.

"Türkiye ile ilişkilerimiz geliştirilmeli"

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkileri de değerlendiren Dzaferovic, Türkiye'nin Bosna Hersek'in çok önemli bir ortağı olduğunu ifade etti.

Dzaferovic, "Türkiye, AB ve NATO'ya üyeliğimizi destekliyor, içişlerimize karışmıyor. Türkiye, karşılık beklemeden yardım eden bir dost. Türkiye ile ilişkilerimiz geliştirilmeli." dedi.

Türkiye'nin de desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ne de değinen Dzaferovic, projenin bölgedeki ulaşıma katkı sağlamakla kalmayıp, Bosna Hersek'i Doğu ile yakınlaştıracağını kaydetti.

Dzaferovic, "Türkiye, bu projenin gerçekleştirilebilmesi için Bosna Hersek'e çok uygun şartlar koşuyor. Bu vesileyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum." dedi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 13:41
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