Türkiye kararının ardından Trump üzerindeki baskı artıyor!

Cumhuriyetçi Senatörler, Senato'ya Ankara'ya yaptırım çağrısı yapan bir önerge sundu. Demokrat Senatör Bob Menendez ise "F-35 yetmez, yaptırım uygulayın" dedi.

Senato’ya gönderilen yasarının altında Cumhuriyetçi Florida Senatörü Rick Scott ve Indiana Senatörü Todd Young’ın imzası bulunuyor.Scott ve Young tarafından sunulan bağlayıcılığı olmayan önerge, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ABD’nin güvenlik çıkarlarına “doğrudan ve vahim bir tehdit” olarak nitelendiriliyor ve CAATSA (ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamındaki yaptırımların tam anlamıyla uygulanması yolunda ABD Yönetimi’ne çağrı yapıyor.

Ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyelerinden New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli olmadığını savundu.

Menendez, “Yasa açıkça, Rusya Federasyonu’nun savunma ve istihbarat sektörleriyle kayda değer işlemler yapılması yaptırım cezalarını şart koşuyor” dedi.

New Jersey Senatörü, Başkan Trump CAATSA kapsamında Türkiye’ye yaptırım uygulamaması halinde, Senato’ya Washington Yönetimi’ni buna zorlayan yasa tasarısı sunacağını söyledi.

Trump: Kararımızı henüz açıklamadık

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye konusunda Barack Obama yönetiminin hata yaptığını vurgulayarak, “Birçok bakımdan çok zor bir durum. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık” dedi.