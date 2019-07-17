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Türkiye - Karadağ Revize STA Protokolü imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ’Türkiye-Karadağ Revize STA Protokolü’ imza törenine katıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:49
Türkiye - Karadağ Revize STA Protokolü imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ’Türkiye-Karadağ Revize STA Protokolü’ imza törenine katıldı. Bakan Pekcan, "Karadağ’dan yaptığımız ithalat 6 milyon dolardan 24 milyon dolarlara kadar çıktı" dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulıc, Ticaret Bakanlığında düzenlenen ’Türkiye - Karadağ Revize STA Protokolü’ imza törenine katıldı. Protokollerden birinin tarım ürünleriyle ilgili olduğunu aktaran Bakan Pekcan, "Karşılıklı olarak her iki ülkede de tarım ürünlerinin pazara girişlerini kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.


İmzalanacak ikinci protokolün ise "Hizmet Ticareti’ ile alakalı olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "Karşılıklı olarak ticaretimizin iş birliği ve yatırım imkanlarımızın artırılması olanaklarının geliştirilmesi üzerine çalışacağız bu protokolde" diye konuştu. Ayrıca Bakan Pekcan, amaçlarının ikili ticaretin sürdürülebilir ve sağlam bir zemine oturmasını sağlamak olduğunu anlattı.


Serbest Ticaret Anlaşması’nın 2010 yılında yürürlüğe girmesiyle ticarette ciddi anlamda artış olduğunu bildiren Bakan Pekcan, "Türkiye’nin 27 milyon dolar olan ihracatı 79 milyon dolara çıkmış. Karadağ’dan yaptığımız ithalatta 6 milyon dolardan 24 milyon dolarlara kadar çıktı" şeklinde konuştu.


Amaçlarının imzalanacak protokollerle 2010 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması’nı genişletmek olduğunu anımsatan Bakan Pekcan, Aralık 2017’de başladıkları görüşmeleri 1.5 yıl içerisinde çalışmalarını tamamladıklarını vurguladı.


Balkanlarda Bosna-Hersek ve Sırbistanla başlanılan Serbest Ticaret Anlaşmasının geliştirilip kapsamlarının genişletilmesi ile ilgili çalışmalarına Karadağ ile beraber yeni bir adım atacaklarını kaydeden Bakan Pekcan, söz konusu anlaşma ile hem bölgedeki refah düzeylerinin artırılması hem de istikrarın sağlanmasına katkı yapılacağına inandıklarının altını çizdi.


Dünya’da ikili Serbest Ticaret Anlaşmalarının her zamankinden çok daha önemli seviyeye geldiği bir konjektürden geçtiklerini söyleyen Bakan Pekcan, "Bugün kapsamını genişleteceğimiz anlaşmanın iki ülkenin refah seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmaları her iki ülkenin iş dünyası gerçekleştirecek" dedi.


Bakan Pekcan, iki ülkenin Ticaret Bakanları olarak iş dünyasının bu çalışmalarında her türlü desteği vereceklerinin önemine değindi.


Konuşmaların ardından, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulıc ülkeler arasındaki protokolleri imzaladı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:49
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