0553 313 94 23

Türkiye Kamu-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Genel Başkan Önder Kahveci:"Bütün 'yardımcı hizmetler sınıfı' personelinin 'genel idare hizmetler sınıfı' içerisinde değerlendirilmesi ve sorunlarının çözülmesi talebiyle Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdik"

14 Şubat 2019 Perşembe 17:05
Türkiye Kamu-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bütün "yardımcı hizmetler sınıfı" personelinin "genel idare hizmetler sınıfı" içerisinde değerlendirilmesi talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiklerini bildirdi.

Kahveci, yazılı açıklamasında, mübaşirlerin "yardımcı hizmetler sınıfı"ndan "genel idare hizmetleri sınıfı"na geçirildiğini anımsattı.

Mübaşirlere tanınan hakkın genişletilmesini isteyen Önder Kahveci, "Bütün 'yardımcı hizmetler sınıfı' personelinin 'genel idare hizmetler sınıfı' içerisinde değerlendirilmesi ve sorunlarının çözülmesi talebiyle Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdik." bilgisini verdi.

Kahveci, "yardımcı hizmetler sınıfı" personelinin ek gösterge alamadığını, üst derecelere yükselemediğini ve bu nedenle hem çalışırken hem de emeklilikte maaşların düşük kaldığına yer verdikleri mektupta, yer değiştirme yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmeyen yardımcı hizmetlilerin nakillerinde büyük sorunlar yaşadığına da dikkati çektiklerini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:05
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. genel idare hizmetler sınıfı
  3. mektup
  4. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amcasını öldürüp sosyal medyadan duyuran zanlı tutuklandı
    1. Amcasını öldürüp sosyal medyadan..
    2. Vestel'den aldığı buzdolabı evi..
    3. Libya'da 2018'de bin 500'den fazla..
    4. Avcı’dan psikiyatri hastalarına destek
    5. Yörükler Derneği’nden ’Sevgililer..
    6. Fatih’te kargo şirketinden 1 buçuk..
    7. Denizli Basket Kocaeli deplasmanı için..
    8. Belediye asfalt çalışmalarını..
    9. Oğlunu evlendirmek isterken 50 bin..
    10. MKE Ankaragücü, Manisa'ya galibiyet..
    11. 14 Şubat’ta tanıştılar, 14 Şubat’ta..
    12. Kocaeli'de genç kadını kaçıran..
    13. MHP Uşak İl Başkanlığına Ayhan Kınden..
    14. Gençlerin mühendislik alanlarına..
    15. Kılıçdaroğlu Ankaralılara döner..
    16. CHP’den tekrar aday gösterilmeyen..
    17. Vali Ayhan: "Üretenin Her Zaman..
    18. Pozantı'da TIR ile otomobil çarpıştı:..
    19. Karanfil yorgunluk ve strese birebir!..
    20. TFF 3. LİG
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı