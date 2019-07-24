0553 313 94 23

Türkiye Kamu-Sen zam talebini sundu

Türkiye Kamu-Sen, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin zam talebini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu- Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci:- "Taleplerimizin karşılanması, memur ve memur emeklileri kadar çarşıya, pazara ve esnafımıza da katkı sağlayacak"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
Türkiye Kamu-Sen zam talebini sundu

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin zam talebini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.

Bakan Selçuk, Türkiye Kamu-Sen'in 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini almak için Genel Başkan Önder Kahveci başkanlığındaki heyeti Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda kabul etti.

Türkiye Kamu-Sen heyeti, basına kapalı toplantıda, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payını içeren taleplerini sundu.

- "Artık refah payı uygulamasına geçelim"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, kabulden önce Bakanlık girişinde yaptığı açıklamada, toplu sözleşme sürecinin çalışanların beklentilerine karşılık verecek biçimde sonuçlanması temennisinde bulundu.

Taleplerini çalışanların beklentilerine cevap verecek biçimde hazırladıklarını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki artık enflasyona endeksli ücret artışı politikasından vazgeçilsin, refah payı uygulamasına geçelim. Mali taleplerimizin karşılanması halinde bugün 3 bin 18 lira düzeyinde olan 15'in 1'indeki en düşük dereceli memur maaşı 2020 sonunda 4 bin 509 liraya, 2021 sonunda 5 bin 417 liraya, 4 bin 14 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı ise 2020 sonunda 5 bin 750 liraya, 2021 sonunda da 6 bin 908 liraya çıkacaktır. Taleplerimizin karşılanması, memur ve memur emeklileri kadar çarşıya, pazara ve esnafımıza da katkı sağlayacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:30
  1. 5. Dönem Toplu Sözleşmesi
  2. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. Türkiye Kamu-Sen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan Yemen’deki askerlerinin bir kısmını çekiyor
    1. Sudan Yemen’deki askerlerinin bir..
    2. İskilip’te polis aracına silahlı..
    3. Büyükşehir Belediyesi’nden İnceler..
    4. Kritik görüşme sonrası ABD..
    5. Türkiye Gastronomi Köyü Projesi hayata..
    6. Altının kilogramı 262 bin 200 liraya..
    7. Edremit hizmette şaha kalktı
    8. Fransa’da uçak kazası: 2 ölü
    9. Pamukkale’de gençlerin ulaşımda..
    10. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı,..
    11. Düzce "afet bölgesi" ilan edildi
    12. Denizlispor, Zeki Yavru’yu transfer..
    13. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    14. Trafikteki not, ödül olarak bisiklet..
    15. Duyarsız sürücüler drone ile belirlendi
    16. Van’da “İl Koordinasyon Kurulu”..
    17. İngiltere’de başbakanlık görevinden..
    18. Başkan Yılmaz, Basın Bayramında..
    19. Hindistan'da ünlülerden Başbakan..
    20. Tatvan için sosyal medya üzerinden..
    21. Düzce afet bölgesi ilan edildi
    22. Aliağa’da çevrecilik farkındalığı
    23. MHP İl Başkanı Karataş’tan basın..
    24. Edremit Belediyesi Altınolukspor TVF..
    25. Arıkan, gazeteciler ile kahvaltıda..
    26. Aksaray’da aranan 6 zanlıya tutuklama
    27. Rektör Uzun’un “Basın Bayramı” mesajı
    28. Ülkede polis her 5 saatte bir kişiyi..
    29. Bartın Üniversitesi, Karadeniz..
    30. Napoli, Eljif Elmas ile sözleşme..
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?