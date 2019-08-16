Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok büyük fark var. Bu teklifi kabul etmiyoruz. Bu teklifin mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu rakamları müzakere edilir, üzerinde konuşulur olarak gör Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok büyük fark var.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok büyük fark var. Bu teklifi kabul etmiyoruz. Bu teklifin mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu rakamları müzakere edilir, üzerinde konuşulur olarak görmüyoruz" dedi.

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