Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl %10+10, ikinci yıl %8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.