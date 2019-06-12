Türkiye Kamerun’daki terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Kamerun’da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamerun’un Kuzey Uç Bölgesinde Çad Gölü yakınlarındaki Darak Adası’nda meydana gelen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Kamerun halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Batı Afrika ülkesi Kamerun'da, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 37 kişi hayatını kaybetmişti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.