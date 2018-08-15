İbrahim Halil Öztop kimdir? Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürülüğü'ne İbrahim Halil Öztop atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı karara göre, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Halil Öztop getirildi. Peki İbrahim Halil Öztop kimdir? İbrahim Halil Öztop nerelidi? İşte İbrahim Halil Öztop'un biyoyrafisine ilişkin hayat hikayesi...

İBRAHİM HALİL KİMDİR?

Orta Doğu Üniversitesi ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Bilkent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Derecesi almıştır. 1995 senesinde yatırım bankacılığı kariyeri yapmaya başlamıştır. 1999 senesinde Körfez Bankasına geçiş yaparak kariyerine devam etmiştir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Yatırım Bankacılığı Grup Müdürü olarak çalışmıştır. Garanti Yatırım bünyesinde Özel Sermaye İşlemleri Müdürü olarak görev almıştır. 2011 yılından bu yana Garanti Bankası Kurumsal Finansman’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirmektedir. 15 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir.