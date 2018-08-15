0553 313 94 23

İbrahim Halil Öztop kimdir? Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürülüğü'ne İbrahim Halil Öztop atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı karara göre, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Halil Öztop getirildi. Peki İbrahim Halil Öztop kimdir? İbrahim Halil Öztop nerelidi? İşte İbrahim Öztop'un biyoyrafisine ilişkin hayat hikayesi...

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:21
İbrahim Halil Öztop kimdir? Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürülüğü'ne İbrahim Halil Öztop atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı karara göre, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İbrahim Halil Öztop getirildi. Peki İbrahim Halil Öztop kimdir? İbrahim Halil Öztop nerelidi? İşte İbrahim Halil Öztop'un biyoyrafisine ilişkin hayat hikayesi...

İBRAHİM HALİL KİMDİR?

Orta Doğu Üniversitesi ODTÜ Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Bilkent Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Derecesi almıştır. 1995 senesinde yatırım bankacılığı kariyeri yapmaya başlamıştır. 1999 senesinde Körfez Bankasına geçiş yaparak kariyerine devam etmiştir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Yatırım Bankacılığı Grup Müdürü olarak çalışmıştır. Garanti Yatırım bünyesinde Özel Sermaye İşlemleri Müdürü olarak görev almıştır. 2011 yılından bu yana Garanti Bankası Kurumsal Finansman’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirmektedir. 15 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:21
  1. ibrahim halil öztop kimdir
  2. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
  3. Türkiye Kalkınma Bankası genel müdürü ibrahim halil öztop
  4. ibrahim halil öztop nereli
  5. ibrahim halil öztop biyografisi
  6. resmi gazete kararları
  7. cumhurbaşkanı erdoğan atama
  8. cumhurbaşkanlığı atama kararları son dakika
  9. türkiye kalkınma bankası genel müdürlüğü
  10. türkiye kalkınma bankası şubeleri
  11. türkiye kalkınma bankası nedir
  12. türkiye kalkınma bankası ankara
  13. türkiye kalkınma bankası kimin
  14. türkiye kalkınma bankası satılık gayrimenkuller
  15. türkiye kalkınma bankası personel alımı
  16. kalkınma bankası kredileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Servis şoförünü vuran adamın rahatlığı pes dedirtti!
    1. Servis şoförünü vuran adamın rahatlığı..
    2. Sanayicilere 1.2 milyar liralık destek
    3. Dolar ve avrodan sonra altında büyük..
    4. Dolara güvenmeyin
    5. Yurdum insanından dolar için ilginç..
    6. Çeyrek altın gram altın cumhuriyet..
    7. Alaattin Çakıcı cezaevinden kaçırılmak..
    8. Mayıs ayı işsizlik oranı açıklandı!..
    9. Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den..
    10. FETÖ'nün teröristleri endişe içinde!..
    11. Ateşle karşılık veren terörist öldürüldü
    12. Turuncu listedeki teröristler öldürüldü
    13. Trabzonlu çocuklara kodlama eğitimi
    14. Swap ne demek?
    15. BDDK'dan dövize yeni hamle
    16. Venüs cep telefon fiyatı nedir?
    17. Meteoroloji'den son dakika sağanak..
    18. Birleşmiş Milletler'den 'hayati' İdlib..
    19. TBMM Başkanı Yıldırım KKTC'ye hareket..
    20. Çiftçiye 44.1 milyon TL avans
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?