Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 107 - Mersin BŞB Gelişim: 80 Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi normal sezonun son haftasında Yalova VIP, Mersin BŞB Gelişim’i 107-80 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi normal sezonun son haftasında Yalova VIP, Mersin BŞB Gelişim’i 107-80 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte 34 sayı atan Olena Stashchuk maçın yıldızı olurken, konuk ekipte ise 28 sayı atan ve 17 ribaunt alan Dejza James ayakta kalan isim oldu.



Salon: 90. Yıl

Hakemler: Özkan Çağlayan xx, Kamil Alok xx, Taylan Özgür Ülten xx

Yalova VIP: Merve Alkış xx 10, Şeyma Kum x 9, Gülizar Sezer x 6, Betül Kalfalı xx 12, Olena Stashchuk xxx 32, Gülnur Sandallıoğlu xxx 18, Beyda Sönmez x 4, Yaren Akdeniz x, Zeynep Zilan Şahin x 2, Janset Büşra Sayım x 5, İrem Beriş x 7

Mersin BŞB Gelişim: Avinar Kaya x, Sena Özekli x 6, Meliha Ayça Kıroğlanoğlu x, Fatma Bayram x 9, Dejza James xxx 28, Sevgi Yaşa xx 10, Aleyna Akaydın x 4, Özge Karataş xxx 21, Emine İrem Şahin x 2, Nazmiye Uymaz x

1. Periyot: 26-16 (Yalova lehine)

Devre: 51-36 (Yalova lehine)

3. Periyot: 83-53 (Yalova lehine)

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