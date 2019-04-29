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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Yarı Final: Elazığ İl Özel İdare: 67 - Urla Belediyesi: 61

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

29 Nisan 2019 Pazartesi 21:41
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Yarı Final: Elazığ İl Özel İdare: 67 - Urla Belediyesi: 61

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Urla Belediyesi’ni 67-61 mağlup etti.


İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan İzmir ekibi ilk periyodu 23-13 üstünlükle tamamladı. İkinci çeyrekte de oyun disiplininden kopmayan Urla Belediyesi devreye 14 sayılık avantajla 41-27 önde girdi. Mücadelenin 3. periyodunda Elazığ İl Özel İdare atak yaptı. Rakibine sadece 5 sayı fırsatı tanıyan ve 23 sayı üreten Bordo-Beyazlı ekip, son çeyreğe 50-46 üstünlükle girdi. Son periyotta da hata yapmayan Elazığ ekibi salondan 67-61 galip ayrılmasını bildi. Elazığ ekibinde Lauren Ervin 18 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Aslı Sevinç 17, Manolya Kurtulmuş 14 sayıyla galibiyete katkı sundu. Urla Belediyesi’nde ise Chandra Harris’in 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Bu sonuçla Elazığ İl Özel İdare seride 1-0 öne geçti.


Play-Off yarı final 2. maçı yine Elazığ’da oynanacak.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 21:41
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