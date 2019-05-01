Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off: Elazığ İl Özel İdare: 90 - Urla Belediyesi: 50 Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off Yarı Final 2. maçında Elazığ İl Özel İdare, Urla Belediyesi’ni 40 sayı farkla 90-50 mağlup etti ve seride durumu 2-0’a getirdi.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maçta baştan sona etkili bir oyun ortaya koyan Elazığ İl Özel İdare, ilk periyodu 28-16, ikinci periyodu 43-25, 3. periyodu 74-33 ve maçı 90-50 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı. Elazığ ekibinde Nihal Güngör 25 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Manolya Kurtulmuş 21, Lauren Ervin 15 ve Deniz Boz 11 sayıyla galibiyete katkı sundu. İzmir temsilcisinde ise Chandra Harris’in 17 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Serinin 3. maçı 4 Mayıs Cumartesi günü İzmir’de oynanacak. Elazığ İl Özel İdare bu maçtan da galibiyetle ayrıldığı takdirde tarihinde ilk kez finale yükselecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.